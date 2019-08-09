Escopeta dourada é encontrada com segurança do tráfico em Vitória

Suspeito é detido com armas, drogas e munições, em São Benedito Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um traficante, de 23 anos, do bairro São Benedito , em Vitória , foi preso na noite desta quinta-feira (8), depois de um patrulhamento a pé da força tática da Polícia Militar no bairro. Ele estava com drogas e armas.

Segundo a PM, durante o patrulhamento, foi identificado seis suspeitos na escadaria Botafogo, no morro de São Benedito, com arma de fogo, mochilas e radiocomunicadores. Eles trocaram tiros com a polícia. Como o suspeito não conseguiu fugir, ele se entregou para a polícia.

Com o suspeito preso, a polícia encontrou uma escopeta dourada, de calibre 12, com sete munições intactas; uma pistola 9 mm; 23 munições; radiocomunicador; 28 buchas de maconha; crack; pasta base de cocaína e material para embalo de drogas. Uma bicicleta também foi apreendida.

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“Esse criminoso é segurança do chefe do Vaninho, chefe do tráfico. Ele tem 23 anos e já é conhecido pelas guarnições por atuar no tráfico de drogas”, explicou um policial.

Segundo a polícia, Vaninho é o responsável pelos ataques entre 2018 e 2019, na Piedade e também no Morro do Moscoso, em Vitória.