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São Benedito

Escopeta dourada é encontrada com segurança do tráfico em Vitória

Apreensão da arma e prisão do suspeito aconteceu durante um patrulhamento no morro de São Benedito

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 05:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 05:12
Suspeito é detido com armas, drogas e munições, em São Benedito Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um traficante, de 23 anos, do bairro São Benedito, em Vitória, foi preso na noite desta quinta-feira (8), depois de um patrulhamento a pé da força tática da Polícia Militar no bairro. Ele estava com drogas e armas.
Segundo a PM, durante o patrulhamento, foi identificado seis suspeitos na escadaria Botafogo, no morro de São Benedito, com arma de fogo, mochilas e radiocomunicadores. Eles trocaram tiros com a polícia. Como o suspeito não conseguiu fugir, ele se entregou para a polícia.
Com o suspeito preso, a polícia encontrou uma escopeta dourada, de calibre 12, com sete munições intactas; uma pistola 9 mm; 23 munições; radiocomunicador; 28 buchas de maconha; crack; pasta base de cocaína e material para embalo de drogas. Uma bicicleta também foi apreendida.
Escopeta dourada é encontrada com segurança do tráfico em Vitória
“Esse criminoso é segurança do chefe do Vaninho, chefe do tráfico. Ele tem 23 anos e já é conhecido pelas guarnições por atuar no tráfico de drogas”, explicou um policial.
Segundo a polícia, Vaninho é o responsável pelos ataques entre 2018 e 2019, na Piedade e também no Morro do Moscoso, em Vitória.
O suspeito foi entregue à Polícia Civil e não quis falar sobre a prisão. Ele prestou depoimento na delegacia e vai ser levado para o Presídio de Viana.

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