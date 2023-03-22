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Conteúdo terrorista

Escolas de Aracruz têm policiamento reforçado após boato de ataque

Segundo a PM, texto compartilhado em aplicativo de mensagens não cita nenhuma escola do município, mas como causou pânico aos moradores, efetivo foi reforçado nas unidades

Publicado em 22 de Março de 2023 às 12:49

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 mar 2023 às 12:49
Escola Primo Bitti, em Aracruz, reformada após o ataque
Escola Primo Bitti, em Aracruz, reformada após o ataque. Aluna da escola recebeu mensagem Crédito: Divulgação/Sedu
Polícia Militar reforçou o policiamento nas escolas de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22), após um texto compartilhado por meio de aplicativo de mensagens, convocando pessoas para um ato terrorista, causar pânico aos moradores do município. A população ficou assustada porque, em 25 de novembro do ano passado, quatro pessoas morreram e 12 ficaram feridas após ataques a duas escolas do município: uma particular e uma pública estadual. Alunos e professores estão entre as vítimas.
O conteúdo da mensagem não foi divulgado pela PM. Segundo a corporação, o texto não cita nenhuma ligação com escolas do município, mas a medida de reforçar o policiamento foi tomada para tranquilizar a população.
Procurada pela reportagem, a Superintendência Regional da Secretaria Estadual de Educação (Sedu) confirmou que uma aluna da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, no bairro Coqueiral, em Aracruz, recebeu mensagens de conteúdos terroristas na manhã desta quarta-feira. A unidade é uma das duas onde um adolescente, ex-aluno da unidade, realizou ataque a tiros.
A direção da EEEFM Primo Bitti acionou a Patrulha Escolar, que está presente no local. Em nota, a Sedu explicou que o caso será apurado pelas autoridades competentes.
Polícia Civil informou que  assim que recebeu o acionamento, nesta manhã, realizou diligências e entrou em contato com a diretora da unidade. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Aracruz.
A corporação também disse que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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