Escolas de Aracruz têm policiamento reforçado após boato de ataque

Escola Primo Bitti, em Aracruz, reformada após o ataque. Aluna da escola recebeu mensagem Crédito: Divulgação/Sedu

O conteúdo da mensagem não foi divulgado pela PM. Segundo a corporação, o texto não cita nenhuma ligação com escolas do município, mas a medida de reforçar o policiamento foi tomada para tranquilizar a população.

Procurada pela reportagem, a Superintendência Regional da Secretaria Estadual de Educação (Sedu) confirmou que uma aluna da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, no bairro Coqueiral, em Aracruz, recebeu mensagens de conteúdos terroristas na manhã desta quarta-feira. A unidade é uma das duas onde um adolescente, ex-aluno da unidade, realizou ataque a tiros.

A direção da EEEFM Primo Bitti acionou a Patrulha Escolar, que está presente no local. Em nota, a Sedu explicou que o caso será apurado pelas autoridades competentes.

Polícia Civil informou que assim que recebeu o acionamento, nesta manhã, realizou diligências e entrou em contato com a diretora da unidade. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Aracruz.