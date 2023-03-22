Escolas de Aracruz têm policiamento reforçado após boato de ataque

A Polícia Militar reforçou o policiamento nas escolas de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22), após um texto compartilhado por meio de aplicativo de mensagens, convocando pessoas para um ato terrorista, causar pânico aos moradores do município. A população ficou assustada porque, em 25 de novembro do ano passado, quatro pessoas morreram e 12 ficaram feridas após ataques a duas escolas do município: uma particular e uma pública estadual. Alunos e professores estão entre as vítimas.
O conteúdo da mensagem não foi divulgado pela PM. Segundo a corporação, o texto não cita nenhuma ligação com escolas do município, mas a medida de reforçar o policiamento foi tomada para tranquilizar a população.
Procurada pela reportagem, a Superintendência Regional da Secretaria Estadual de Educação (Sedu) confirmou que uma aluna da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, no bairro Coqueiral, em Aracruz, recebeu mensagens de conteúdos terroristas na manhã desta quarta-feira. A unidade é uma das duas onde um adolescente, ex-aluno da unidade, realizou ataque a tiros.
A direção da EEEFM Primo Bitti acionou a Patrulha Escolar, que está presente no local. Em nota, a Sedu explicou que o caso será apurado pelas autoridades competentes.
A Polícia Civil informou que assim que recebeu o acionamento, nesta manhã, realizou diligências e entrou em contato com a diretora da unidade. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Aracruz.
A corporação também disse que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.