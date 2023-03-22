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Ao voltar do trabalho

Fisioterapeuta morre em acidente entre motos na ES 080 em Colatina

Vítima morava em Santa Teresa e estava voltando para Santa Teresa, onde mora, após um dia de trabalho, quando o acidente ocorreu, na noite desta terça-feira (21)

Publicado em 22 de Março de 2023 às 10:08

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 mar 2023 às 10:08
Vítima, Dionatha Schreiber tinha 32 anos
O fisioterapeuta Dionatha Schreiber tinha 32 anos Crédito: Reprodução/Facebook
Um fisioterapeuta de 32 anos morreu em um acidente envolvendo duas motos na localidade de Duas Vendinhas, na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (21). Segundo a Polícia Militar, Dionatha Schreiber pilotava um dos veículos, que teria derrapado na pista e depois invadido a contramão, atingindo outra moto que seguia no sentido oposto. Ele morreu no local.
A Polícia Militar informou que o local onde ocorreu o acidente passa por obras e estaria mal iluminado. Em uma foto do local, registrada logo após o acidente, é possível ver que há postes de luz, mas há um trecho mais escuro. Também não dá para identificar sinalização na rodovia.
Dionatha estava pilotando uma Kawasaki 650 e seguia no sentido Colatina - São Roque do Canaã. O outro motociclista, que conduzia uma Honda CG azul, sofreu lesões leves, com ferimentos nas mãos e nas costas.
Acidente aconteceu em trecho da ES 080 na zona rural de Colatina
Acidente aconteceu em trecho da ES 080 na zona rural de Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Segundo apuração da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, o fisioterapeuta trabalhava no Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, e, no momento do acidente, estava voltando para casa, em Santa Teresa, na Região Serrana. Dionatha era casado e tinha uma filha de nove meses.
O corpo de Dionatha foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. O enterro deve acontecer em Santa Leopoldina, onde o fisioterapeuta nasceu.
A reportagem de A Gazeta procurou o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) para questionar sobre a obra realizada no local e a sinalização da rodovia, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.
A Prefeitura de Colatina, por nota, disse que se compromete a enviar uma equipe técnica ao local para avaliar a situação da iluminação. “A Prefeitura não tem medido esforços para instalar e manter iluminação em trechos de rodovias que cortam o município, como já foi feito na Segunda Ponte e no trevo de acesso ao Antônio Damiani”, disse a administração.

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