Escola libera alunos após tentativa de assassinato em Atílio Vivácqua

Por conta do crime na manhã desta terça-feira (5), alunos de uma escola municipal foram liberados após o almoço, por receio de um possível confronto armado

Alunos são liberados após tentativa de assassinato em Atílio Vivácqua. (Leitor A Gazeta )

Uma tentativa de assassinato a um homem no bairro Alto Niteroi, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (5), deixou moradores assustados. Por conta do crime, alunos de uma escola municipal foram liberados após o almoço por receio de um possível confronto armado na região.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para o Hospital Drª Andrea Canzian Lopes, no Centro de Atílio Vivacqua, onde havia dado entrada um homem baleado. No local, porém, segundo os militares, não foi possível contato com a vítima devido ao seu estado de saúde.

No bairro, pais de alunos da Escola Municipal de Educação Básica ‘Felipe’, buscaram os filhos ainda pela manhã. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Atílio Vivácqua disse que, conforme a Secretaria de Educação, devido à tentativa de homicídio no bairro Alto Niterói foi tomada a iniciativa de informar aos pais para retirarem seus filhos da escola com o intuito de preservar a integridade dos alunos.

“Após o fato ocorrido, a família do rapaz baleado esteve na escola para retirar o irmão e informou à direção da escola para se atentar para um possível confronto de grupos na região, por este motivo, após o almoço, os alunos foram liberados. Não houve toque de recolher”, informou a prefeitura em nota.

A Polícia Militar disse ainda que não recebeu informações de toque de recolher e a Força Tática foi encaminhada para o bairro para localizar o suspeito do crime.

