Escadaria Maria Ortiz: de ponto turístico a palco do medo no ES

Ponto turístico de dia, com circulação constante de pessoas, mas que dá lugar ao medo após as 22 horas, principalmente para os comerciantes. Essa é a situação da escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória.
Todos os donos de estabelecimentos do local já tiveram algum tipo de problema, especialmente durante a madrugada, por conta da atuação de usuários de crack e criminosos. São portas danificadas, materiais roubados e até mesmo cachimbos de crack já foram encontrados dentro de lugares invadidos.
Caso de uma banca onde o proprietário confecciona chaves e vende materiais variados. O comerciante de 58 anos, que preferiu não se identificar por medo, conta que precisou instalar grades no local após arrombamentos.
Eu coloquei a grade para evitar os arrombamentos. Já foram tantas vezes que nem me lembro quantas. Geralmente eles atacam na madrugada, contou.
Investir em segurança também foi a alternativa do dono de uma loja de materiais odontológicos. Após uma tentativa de furto no local, em que o bandido destruiu o trinco da porta de vidro, há cerca de um mês, ele resolveu gradear a entrada. Segundo o atendente do local, que também não quis ter o nome divulgado, por sorte o prejuízo não foi maior.
O rapaz que faz a manutenção do alarme havia acabado de sair da loja e estava perto, quando o dispositivo começou a apitar. Ele voltou, após achar que era algum problema, e quando chegou o bandido correu e fugiu. Já estava do lado de dentro e tinha quebrado a porta. Depois disso resolvemos gradear, revelou.
O prejuízo causado pelos criminosos a uma escola de cabeleireiros também mostra um exemplo de que nem sempre impedir que o bandido entre no local é o suficiente para evitar ser vítima.
O gerente, um pedagogo de 25 anos, conta que foi surpreendido ao chegar um dia para abrir a unidade de ensino e perceber que os equipamentos de ar-condicionado não estavam funcionando. As fiações dos aparelhos foram todas furtadas. Chegamos de manhã para abrir e tinham furtado. Colocamos grades nas janelas e fizemos um projeto de aumentar a segurança da escola. Vamos instalar alarmes e colocar mais câmeras. Um gasto que eu terei para compensar uma segurança que não temos, reclamou.
Para um advogado de 67 anos, que tem escritório na escadaria há 38, a desativação da delegacia que funcionava em um prédio no local e, na opinião dele, a falta de policiamento, são os fatores que mais contribuem para a insegurança.
Aqui todo mundo já sofreu algum tipo de problema de segurança. A gente não tem policiamento nos horários de pouco movimento e acaba ficando com o prejuízo, concluiu.
NEM DEPÓSITO DA POLÍCIA ESCAPA
Um caso que mostra a ousadia dos bandidos que atuam na escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória, aconteceu na sexta-feira, 2 de março. Quatro criminosos foram detidos por agentes da Guarda Municipal, acusados de invadir e furtar a delegacia desativada que fica no local. Todos foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional.
Segundo o inspetor Alcântara, os criminosos quebraram uma janela do segundo andar do prédio e estavam levando material apreendido pela polícia, como drogas, balanças de precisão e até rádios comunicadores.
O Ciodes passou informações a respeito de um arrombamento em uma delegacia desativada na escadaria Maria Ortiz, no Centro. A Guarda Municipal foi até o local e deteve os indivíduos que estavam lá dentro consumindo drogas. Com eles, foram apreendidos rádios comunicadores e munições ponto 50", afirmou.
NÚMERO DE USUÁRIOS DE DROGAS PREOCUPA
A Associação de Moradores do Centro de Vitória está ciente do problema vivido pelos comerciantes da Escadaria Maria Ortiz. Segundo o presidente, Everton Martins, as reclamações aumentaram nas últimas semanas, principalmente após a desativação da Delegacia do Centro, que funcionava no local.
A DP foi transferida para Santo Antônio. O restante dos andares do prédio já estavam esvaziados. Nessas últimas duas semanas moradores procuraram a associação afirmando que o número de usuários de drogas no local aumentou. Levamos ao conhecimento das autoridades para que alguma providência seja tomada. Isso traz insegurança para os moradores, afirmou.
Ainda de acordo com Martins, reuniões estão sendo realizadas com a Polícia Militar, para que seja encontrada uma forma de amenizar os problemas. Os comerciantes da escadaria reclamam muito de arrombamento. Nós temos reuniões mensais com a Polícia Militar e cobramos a intensificação do policiamento ostensivo. Ali é bem movimentado até umas 22h. Depois disso é que vem o problema. Fica perigoso, disse.
" ESCADARIA VIROU DORMITÓRIO E PONTO DE USO DE DROGAS"
Com o escritório funcionando na Escadaria Maria Ortiz há 38 anos, um advogado, 67, relatou que nunca foi vítima de arrombamento no local. Mas ele destacou que, para isso, precisa se sacrificar e dormir no local, revezando com um funcionário, para se prevenir da ação de criminosos.
O que vem acontecendo na Escadaria Maria Ortiz?
Aqui o problema maior é durante a noite e madrugada. Essa escadaria virou um dormitório e ponto de uso de drogas. Aí os delitos acabam acontecendo. Eles usam a droga e vão roubar para manter o vício.
Há quanto tempo essa situação ficou mais grave?
Vem piorando de uns dois anos para cá. Antes disso já acontecia, há uns cinco anos. Mas antes era mais tranquilo.
O que falta para melhorar?
Falta polícia. Eles não respeitam nem a delegacia. Esses dias eles invadiram até a delegacia desativada e foram presos usando drogas lá dentro.
E como o senhor faz para evitar o prejuízo?
Eu chego a dormir aqui no escritório. Eu durmo com medo de roubarem processos. É muito ruim, porque em vez de dormir em casa eu fico aqui. Quando não durmo, contrato alguém para dormir aqui dentro para mim. É muito complicada essa situação para mim.
Há quanto tempo o senhor tem esse escritório na escadaria?
Eu tenho desde 1980.
E o que mudou desse tempo todo até hoje?
Mudou tudo. Não tem nem comparação. Hoje a insegurança é total. É uma pena porque a escadaria é um ponto turístico para as pessoas que chegam ao Porto de Vitória. Sequer tem um banheiro aqui, quem dirá segurança.
PROBLEMA TAMBÉM É SOCIAL, DIZ PM
O capitão Carvalho, Comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão da PM, ressaltou que o problema não é somente de Segurança Pública, mas também social. A questão de moradores de rua é um problema que Vitória está vivendo. Temos nos reunido com a Prefeitura para tentar direcionar algumas ações. É um problema social, de saúde pública e acaba se tornando de Segurança Pública, ressaltou.
Segundo o capitão Carvalho, o policiamento em todo o Centro de Vitória tem sido intensificado, de acordo com as regiões. Estamos mantendo nosso policiamento ordinariamente ali. O Centro tem radiopatrulhamento, base móvel, motopatrulhamento e policiamento a pé. A gente trata o contexto. Temos policiais atuando no Centro, Vila Rubim e Parque Moscoso, concluiu.