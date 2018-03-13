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Insegurança

Escadaria Maria Ortiz: de ponto turístico a palco do medo no ES

Todos os donos de estabelecimentos do local já tiveram algum tipo de problema, especialmente durante a madrugada

Publicado em 13 de Março de 2018 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 20:38
Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
Ponto turístico de dia, com circulação constante de pessoas, mas que dá lugar ao medo após as 22 horas, principalmente para os comerciantes. Essa é a situação da escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória.
Todos os donos de estabelecimentos do local já tiveram algum tipo de problema, especialmente durante a madrugada, por conta da atuação de usuários de crack e criminosos. São portas danificadas, materiais roubados e até mesmo cachimbos de crack já foram encontrados dentro de lugares invadidos.
Caso de uma banca onde o proprietário confecciona chaves e vende materiais variados. O comerciante de 58 anos, que preferiu não se identificar por medo, conta que precisou instalar grades no local após arrombamentos.
Eu coloquei a grade para evitar os arrombamentos. Já foram tantas vezes que nem me lembro quantas. Geralmente eles atacam na madrugada, contou.
Investir em segurança também foi a alternativa do dono de uma loja de materiais odontológicos. Após uma tentativa de furto no local, em que o bandido destruiu o trinco da porta de vidro, há cerca de um mês, ele resolveu gradear a entrada. Segundo o atendente do local, que também não quis ter o nome divulgado, por sorte o prejuízo não foi maior.
O rapaz que faz a manutenção do alarme havia acabado de sair da loja e estava perto, quando o dispositivo começou a apitar. Ele voltou, após achar que era algum problema, e quando chegou o bandido correu e fugiu. Já estava do lado de dentro e tinha quebrado a porta. Depois disso resolvemos gradear, revelou.
O prejuízo causado pelos criminosos a uma escola de cabeleireiros também mostra um exemplo de que nem sempre impedir que o bandido entre no local é o suficiente para evitar ser vítima.
O gerente, um pedagogo de 25 anos, conta que foi surpreendido ao chegar um dia para abrir a unidade de ensino e perceber que os equipamentos de ar-condicionado não estavam funcionando. As fiações dos aparelhos foram todas furtadas. Chegamos de manhã para abrir e tinham furtado. Colocamos grades nas janelas e fizemos um projeto de aumentar a segurança da escola. Vamos instalar alarmes e colocar mais câmeras. Um gasto que eu terei para compensar uma segurança que não temos, reclamou.
Para um advogado de 67 anos, que tem escritório na escadaria há 38, a desativação da delegacia que funcionava em um prédio no local e, na opinião dele, a falta de policiamento, são os fatores que mais contribuem para a insegurança.
Aqui todo mundo já sofreu algum tipo de problema de segurança. A gente não tem policiamento nos horários de pouco movimento e acaba ficando com o prejuízo, concluiu.
 
NEM DEPÓSITO DA POLÍCIA ESCAPA
Um caso que mostra a ousadia dos bandidos que atuam na escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória, aconteceu na sexta-feira, 2 de março. Quatro criminosos foram detidos por agentes da Guarda Municipal, acusados de invadir e furtar a delegacia desativada que fica no local. Todos foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional.
Segundo o inspetor Alcântara, os criminosos quebraram uma janela do segundo andar do prédio e estavam levando material apreendido pela polícia, como drogas, balanças de precisão e até rádios comunicadores.
O Ciodes passou informações a respeito de um arrombamento em uma delegacia desativada na escadaria Maria Ortiz, no Centro. A Guarda Municipal foi até o local e deteve os indivíduos que estavam lá dentro consumindo drogas. Com eles, foram apreendidos rádios comunicadores e munições ponto 50", afirmou.
NÚMERO DE USUÁRIOS DE DROGAS PREOCUPA
A Associação de Moradores do Centro de Vitória está ciente do problema vivido pelos comerciantes da Escadaria Maria Ortiz. Segundo o presidente, Everton Martins, as reclamações aumentaram nas últimas semanas, principalmente após a desativação da Delegacia do Centro, que funcionava no local.
A DP foi transferida para Santo Antônio. O restante dos andares do prédio já estavam esvaziados. Nessas últimas duas semanas moradores procuraram a associação afirmando que o número de usuários de drogas no local aumentou. Levamos ao conhecimento das autoridades para que alguma providência seja tomada. Isso traz insegurança para os moradores, afirmou.
Ainda de acordo com Martins, reuniões estão sendo realizadas com a Polícia Militar, para que seja encontrada uma forma de amenizar os problemas. Os comerciantes da escadaria reclamam muito de arrombamento. Nós temos reuniões mensais com a Polícia Militar e cobramos a intensificação do policiamento ostensivo. Ali é bem movimentado até umas 22h. Depois disso é que vem o problema. Fica perigoso, disse.
" ESCADARIA VIROU DORMITÓRIO E PONTO DE USO DE DROGAS"
Com o escritório funcionando na Escadaria Maria Ortiz há 38 anos, um advogado, 67, relatou que nunca foi vítima de arrombamento no local. Mas ele destacou que, para isso, precisa se sacrificar e dormir no local, revezando com um funcionário, para se prevenir da ação de criminosos.
O que vem acontecendo na Escadaria Maria Ortiz?
Aqui o problema maior é durante a noite e madrugada. Essa escadaria virou um dormitório e ponto de uso de drogas. Aí os delitos acabam acontecendo. Eles usam a droga e vão roubar para manter o vício.
Há quanto tempo essa situação ficou mais grave?
Vem piorando de uns dois anos para cá. Antes disso já acontecia, há uns cinco anos. Mas antes era mais tranquilo.
O que falta para melhorar?
Falta polícia. Eles não respeitam nem a delegacia. Esses dias eles invadiram até a delegacia desativada e foram presos usando drogas lá dentro.
E como o senhor faz para evitar o prejuízo?
Eu chego a dormir aqui no escritório. Eu durmo com medo de roubarem processos. É muito ruim, porque em vez de dormir em casa eu fico aqui. Quando não durmo, contrato alguém para dormir aqui dentro para mim. É muito complicada essa situação para mim.
Há quanto tempo o senhor tem esse escritório na escadaria?
Eu tenho desde 1980.
E o que mudou desse tempo todo até hoje?
Mudou tudo. Não tem nem comparação. Hoje a insegurança é total. É uma pena porque a escadaria é um ponto turístico para as pessoas que chegam ao Porto de Vitória. Sequer tem um banheiro aqui, quem dirá segurança.
PROBLEMA TAMBÉM É SOCIAL, DIZ PM
O capitão Carvalho, Comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão da PM, ressaltou que o problema não é somente de Segurança Pública, mas também social. A questão de moradores de rua é um problema que Vitória está vivendo. Temos nos reunido com a Prefeitura para tentar direcionar algumas ações. É um problema social, de saúde pública e acaba se tornando de Segurança Pública, ressaltou.
Segundo o capitão Carvalho, o policiamento em todo o Centro de Vitória tem sido intensificado, de acordo com as regiões. Estamos mantendo nosso policiamento ordinariamente ali. O Centro tem radiopatrulhamento, base móvel, motopatrulhamento e policiamento a pé. A gente trata o contexto. Temos policiais atuando no Centro, Vila Rubim e Parque Moscoso, concluiu.

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