ES aciona plano para evitar fuga de bandidos após megaoperação no RJ

A estratégia foi elaborada pela Sesp e estabelece um fluxo de informações entre as forças de segurança estaduais e federais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:43

Autoridades reunidas para anúncio do plano de segurança Crédito: Hélio Filho | Secom

Um plano de contingência de segurança foi acionado no Espírito Santo para evitar possíveis fugas de criminosos para o território capixaba após a megaoperação realizada no Rio de Janeiro contra a facção Comando Vermelho. O anúncio foi feito pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (30).

A estratégia foi elaborada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e estabelece um fluxo de informações entre as forças de segurança estaduais e federais para identificar tanto criminosos do Rio que busquem abrigo no Espírito Santo quanto foragidos capixabas que estejam escondidos fora do Estado e queiram retornar.

"As nossas agências de inteligência estão integradas, tanto do Governo do Estado quanto do Governo Federal. Estamos acompanhando as divisas com a Polícia Rodoviária Federal. Na verdade, as lideranças criminosas daqui estão migrando para o Rio de Janeiro, pois sabem que aqui são grandes as chances de serem presas. E já adianto: se tentarem voltar, serão alcançadas", afirmou o governador Renato Casagrande.

Medida preventiva

Segundo o governo capixaba, ainda não há indicativo de que possa haver migração de criminosos para o Estado. Apesar disso, rodovias que cortam municípios da divisa com o Rio de Janeiro — como Presidente Kennedy, Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado e Guaçuí — estão com o monitoramento reforçado com apoio da Polícia Rodoviária Federal.

“A integração das forças de segurança permite recebermos informações precisas e estratégicas do que acontece lá para estruturarmos nossas ações aqui. Nosso plano de contingência já está em operação, tático e estratégico", destacou o vice-governador Ricardo Ferraço, que também coordena o Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

O chefe da Sesp, Leonardo Damasceno, avaliou que o Espírito Santo é considerado território hostil para os criminosos e a tendência é de que não haja migração para solo capixaba. "Aqui, os bandidos não se criam. Temos exemplos recentes de líderes de facções criminosas do Estado que resolveram voltar, por algum motivo, do Rio de Janeiro, e foram capturados. Marujo, irmãos Vera, Boca de Lata — alguns chefes do tráfico que estavam escondidos no RJ e, quando precisaram vir, em poucos dias estavam na cadeia", finalizou.

Suspeitos do ES mortos no RJ

Dois suspeitos de crimes no Espírito Santo tiveram as mortes confirmadas na megaoperação realizada no Rio de Janeiro contra a facção Comando Vermelho. A primeira foi noticiada pela colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta: Alisson Lemos Rocha, o Russo ou Gordinho do Valão, de 27 anos, era foragido da Serra e investigado por assassinato. A segunda morte foi de Fabian Alves Martins, de 22 anos, alvo da polícia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba.

