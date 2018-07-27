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Correção

Erramos: material encontrado em condomínio é placenta, diz polícia

A polícia foi acionada por moradores que disseram ter visto um feto abandonado no local; perícia da Polícia Civil constatou que tratava-se de uma placenta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 18:01

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 18:01

Placenta foi encontrada dentro de condomínio, em Jardim Camburi Crédito: Internauta | Gazeta Online
Ao contrário do que foi publicado anteriormente, o material que foi encontrado dentro de um condomínio em Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (27) não era um feto. De acordo com a Polícia Civil, trata-se de uma placenta.
De acordo com a assessoria da Polícia Militar, o órgão foi acionado para verificar o encontro de um possível feto humano na piscina do prédio. No local, de acordo com a perícia da PC, foi constatado que era uma placenta.
O material foi recolhido e encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) para identificar a origem da placenta, se animal ou humana. 
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso não será investigado. "Como não há corpo, não há investigação", esclareceu. 

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