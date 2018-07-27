Erramos: material encontrado em condomínio é placenta, diz polícia

Ao contrário do que foi publicado anteriormente, o material que foi encontrado dentro de um condomínio em Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (27) não era um feto. De acordo com a Polícia Civil, trata-se de uma placenta.
De acordo com a assessoria da Polícia Militar, o órgão foi acionado para verificar o encontro de um possível feto humano na piscina do prédio. No local, de acordo com a perícia da PC, foi constatado que era uma placenta.
O material foi recolhido e encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) para identificar a origem da placenta, se animal ou humana.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso não será investigado. "Como não há corpo, não há investigação", esclareceu.