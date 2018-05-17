Envolvidos em morte de soldado da PM vão a júri popular na Serra

Ítalo Bruno Rocha, policial militar do GAO morto em Jardim Carapina Crédito: Reprodução

Está em andamento o júri popular de quatro dos 11 envolvidos na morte do soldado Ítalo Bruno Pereira Rocha, de 25 anos, que foi baleado e apedrejado, após ser reconhecido, á paisana, por criminosos do bairro Jardim Carapina, na Serra. O crime aconteceu no dia 30 de agosto de 2015.

Os irmãos gêmeos Fabrício Barbosa da Cruz e Fábio Barbosa da Cruz, acusados de jogar pedras na cabeça do policial com ele caído no chão, além de Weverton Silva Rodrigues e Alessandro Guimarães de Oliveira estão sendo julgados pelo assassinato brutal. Ainda não existe previsão de quanto tempo irá durar a sessão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Serra.

O CRIME

Ítalo foi executado a tiros e pedradas no bairro Jardim Carapina, na Serra. Outro policial militar que estava com ele foi baleado no braço.

Câmeras de monitoramento da Prefeitura da Serra flagraram o crime. O colega de farda do soldado contou à polícia que eles foram ao bairro encontrar duas jovens.

ACUSADOS