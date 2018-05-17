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Caso Ítalo

Envolvidos em morte de soldado da PM vão a júri popular na Serra

Ítalo foi executado a tiros e pedradas no bairro Jardim Carapina, na Serra, em 2015. Outro policial militar que estava com ele foi baleado no braço

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 18:38
Ítalo Bruno Rocha, policial militar do GAO morto em Jardim Carapina Crédito: Reprodução
Está em andamento o júri popular de quatro dos 11 envolvidos na morte do soldado Ítalo Bruno Pereira Rocha, de 25 anos, que foi baleado e apedrejado, após ser reconhecido, á paisana, por criminosos do bairro Jardim Carapina, na Serra. O crime aconteceu no dia 30 de agosto de 2015.
Os irmãos gêmeos Fabrício Barbosa da Cruz e Fábio Barbosa da Cruz, acusados de jogar pedras na cabeça do policial com ele caído no chão, além de Weverton Silva Rodrigues e Alessandro Guimarães de Oliveira estão sendo julgados pelo assassinato brutal. Ainda não existe previsão de quanto tempo irá durar a sessão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Serra.
O CRIME
 Ítalo foi executado a tiros e pedradas no bairro Jardim Carapina, na Serra. Outro policial militar que estava com ele foi baleado no braço.
Câmeras de monitoramento da Prefeitura da Serra flagraram o crime. O colega de farda do soldado contou à polícia que eles foram ao bairro encontrar duas jovens.
ACUSADOS
Dos 12 indiciados após o final do inquérito, onze respondem por homicídio (triplamente qualificado), além de outros crimes, como furto, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico e o porte ilegal de arma. Apenas um não responderá por homicídio, mas só por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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