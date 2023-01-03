Na ocasião, a idosa foi encontrada por um vizinho nua, deitada em um colchão, amarrada pelos braços e pelas pernas e com uma camisa tampando sua cabeça. Ela foi brutalmente agredida pelos suspeitos com socos e chutes nas costelas, e não resistiu aos ferimentos.

O suspeito de 18 anos foi localizado e preso no bairro Centro, no município. Durante o interrogatório na Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte, ele contou que conhece o adolescente há um mês e que mora próximo à casa dele.

Your browser does not support the audio element. Enteado e amigo são suspeitos de matar idosa em São Domingos do Norte

Ainda conforme o depoimento dele, dois dias antes do crime, o adolescente teria entrado em contato com ele informando ter uma familiar que morava no interior, que teria muito dinheiro e joias. Ele propôs que, juntos, praticassem o assalto, alegando que não gostava da mulher e que ela teria uma deficiência na perna, o que facilitaria cometerem o crime.

“Eles subiram em uma motocicleta e foram à residência da vítima. Em posse de uma faca e sob grave ameaça, anunciaram o assalto exigindo que a vítima lhe entregasse joias, dinheiro e as chaves do veículo. Porém, a vítima se negou a entregar o solicitado”, contou o delegado Dair Oliveira Junior.

Após agredirem e matarem a idosa, os suspeitos roubaram R$ 200, uma maleta que tinha entre 15 e 20 relógios e o carro da vítima. Eles fugiram levando o veículo, que, no entanto, acabou atolado em uma estrada de chão, e foi abandonado.