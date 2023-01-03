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Crime planejado

Enteado e amigo são suspeitos de matar idosa em São Domingos do Norte

O enteado da vítima planejou o assalto com o amigo. A idosa foi brutalmente agredida pelos suspeitos com socos e chutes, e não resistiu aos ferimentos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 jan 2023 às 17:54

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 17:54

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 18 anos são suspeitos de assaltar e matar Geni da Cunha Lourenço, de 73 anos, na localidade de Córrego Bela Vista, zona rural de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o adolescente era enteado da vítima e planejou o crime, que ocorreu no que aconteceu no dia 17 de dezembro do ano passado, junto com o amigo. O inquérito policial foi concluído e o jovem de 18 anos preso nesta terça-feira (3).
Na ocasião, a idosa foi encontrada por um vizinho nua, deitada em um colchão, amarrada pelos braços e pelas pernas e com uma camisa tampando sua cabeça. Ela foi brutalmente agredida pelos suspeitos com socos e chutes nas costelas, e não resistiu aos ferimentos.
O suspeito de 18 anos foi localizado e preso no bairro Centro, no município. Durante o interrogatório na Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte, ele contou que conhece o adolescente há um mês e que mora próximo à casa dele.
Enteado e amigo são suspeitos de matar idosa em São Domingos do Norte
Ainda conforme o depoimento dele, dois dias antes do crime, o adolescente teria entrado em contato com ele informando ter uma familiar que morava no interior, que teria muito dinheiro e joias. Ele propôs que, juntos, praticassem o assalto, alegando que não gostava da mulher e que ela teria uma deficiência na perna, o que facilitaria cometerem o crime.
“Eles subiram em uma motocicleta e foram à residência da vítima. Em posse de uma faca e sob grave ameaça, anunciaram o assalto exigindo que a vítima lhe entregasse joias, dinheiro e as chaves do veículo. Porém, a vítima se negou a entregar o solicitado”, contou o delegado Dair Oliveira Junior.
Após agredirem e matarem a idosa, os suspeitos roubaram R$ 200, uma maleta que tinha entre 15 e 20 relógios e o carro da vítima. Eles fugiram levando o veículo, que, no entanto, acabou atolado em uma estrada de chão, e foi abandonado.
A PC informou que o suspeito preso foi indiciado pelo crime de roubo com resultado morte, ou seja latrocínio, e corrupção de menores. Já o adolescente de 17 anos, que está em liberdade, responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo com resultado morte.

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