Homem é morto a tiros no meio da rua em bairro da Serra

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros no meio da rua em Novo Horizonte, na Serra, na tarde desta terça-feira (3). Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu às 14h02.
A Polícia Militar informou que agentes "foram ao local, constataram o fato e verificaram que a vítima estava em óbito". No boletim de ocorrência não havia detalhes sobre como o crime ocorreu.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para passar por exames e ser liberado aos familiares.
"A ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", completou a corporação.