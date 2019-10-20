Engenheiro morre após bater em poste na Avenida Norte Sul, na Serra

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 16:36
- Atualizado há 6 anos
Um jovem de 24 anos morreu após bater o carro em um poste, na Av. Norte Sul, na altura do bairro Maringá, na Serra. A vítima é o engenheiro recém-formado Felipe Mariel Cavassani. Ele morreu no local da batida na tarde deste domingo (20).
A perícia da Polícia Civil suspeita que o rapaz tenha perdido o controle do veículo em uma curva. O pneu traseiro do carro estava careca e pode ter contribuído para o acidente.
Uma socorrista, que passava pelo local no momento do acidente, parou e prestou os primeiros socorros a Felipe, mas ele não resistiu e morreu logo depois dentro do Renault Sandero que conduzia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada do corpo do rapaz, que estava preso às ferragens.
O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Familiares da vítima estiveram no local mas não quiseram falar com a imprensa.
