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Desaparecido

Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Imagens de câmera de segurança mostram Nícholas Faé de Moura Brasil entrando em um carro por aplicativo no bairro Jardim Colorado e teria sido deixado na região da Barra do Jucu; parentes pedem ajuda

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2026 às 17:14
O engenheiro de petróleo Nícholas Faé de Moura Brasil, de 37 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira (2), em Vila Velha. Conhecido como “Nick”, ele foi visto pela última vez após entrar em um carro por aplicativo no bairro Jardim Colorado.
Imagens de câmera de segurança mostram que Nícholas embarcou no veículo e seguiu até a região da Barra do Jucu, onde teria sido deixado. Desde então, não houve mais contato.
A família relata que o engenheiro enfrenta problemas psicológicos desde 2020, relacionados a um quadro depressivo, e teme que ele esteja em situação de confusão mental. No momento do desaparecimento, Nícholas vestia blusa azul, bermuda preta e usava óculos de sol.
Em conversa com a reportagem na tarde deste sábado (11), um amigo da família informou que as buscas pelo engenheiro continuam, principalmente na região em que ele foi deixado após a conclusão da corrida por aplicativo, porém ainda sem indícios de seu paradeiro.
Por meio de publicações nas redes sociais, familiares pedem apoio da população para localizar o engenheiro. Informações sobre o paradeiro podem ser repassadas pelos telefones: (27) 99667-4545 ou (27) 98156-7552.
A Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento. Porém, até o momento, Nícholas não foi localizado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo  disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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