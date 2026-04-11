Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

O engenheiro de petróleo Nícholas Faé de Moura Brasil, de 37 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira (2), em Vila Velha . Conhecido como “Nick”, ele foi visto pela última vez após entrar em um carro por aplicativo no bairro Jardim Colorado.

Imagens de câmera de segurança mostram que Nícholas embarcou no veículo e seguiu até a região da Barra do Jucu, onde teria sido deixado. Desde então, não houve mais contato.

A família relata que o engenheiro enfrenta problemas psicológicos desde 2020, relacionados a um quadro depressivo, e teme que ele esteja em situação de confusão mental. No momento do desaparecimento, Nícholas vestia blusa azul, bermuda preta e usava óculos de sol.

Em conversa com a reportagem na tarde deste sábado (11), um amigo da família informou que as buscas pelo engenheiro continuam, principalmente na região em que ele foi deixado após a conclusão da corrida por aplicativo, porém ainda sem indícios de seu paradeiro.

Por meio de publicações nas redes sociais, familiares pedem apoio da população para localizar o engenheiro. Informações sobre o paradeiro podem ser repassadas pelos telefones: (27) 99667-4545 ou (27) 98156-7552.