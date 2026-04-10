Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha

Um grupo de trabalhadores da empresa Soluções, que presta serviços de limpeza em prédios públicos, particularmente escolas da rede municipal de Vila Velha, foi para a frente da prefeitura, nesta quinta (9) e sexta-feiras (10), para protestar pelo atraso no salário da categoria. No segundo dia de manifestações, houve conflito com agentes da guarda municipal. Já à tarde, o pagamento dos funcionários foi regularizado.

O Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza e Conservação do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) diz que cerca de mil funcionários foram afetados pelo atraso no pagamento do salário e do tíquete-alimentação referentes a março. O protesto em frente à prefeitura foi uma tentativa de fazer a administração municipal intervir para que a empresa acertasse o compromisso com os trabalhadores.

A preocupação da categoria, segundo o sindicato, era com a falta de recursos da empresa, tanto para efetuar o pagamento do mês quanto dos direitos dos trabalhadores numa eventual rescisão do contrato com a prefeitura.

A entidade também divulgou uma nota de repúdio sobre a atuação de agentes da Guarda Municipal durante a a manifestação desta sexta-feira. Conforme relatos, houve agressão e uso de spray de pimenta contra os trabalhadores.

Em nota nas redes sociais, a Prefeitura de Vila Velha lamentou a situação dos trabalhadores e disse que já havia repassado dinheiro para a empresa efetuar o pagamento dos funcionários e que entrou em contato com a Soluções para regularizar a situação. O pagamento foi feito no final da tarde desta sexta-feira, o que foi confirmado pelo sindicato.

A reportagem de A Gazeta questionou a administração municipal sobre o contrato com a Soluções e as falhas citadas na nota. A prefeitura informou que possui contratos com a empresa para serviços de limpeza com a alocação de mão de obra de auxiliares de serviços gerais.

"No ano passado, a empresa atrasou o pagamento do 13º salário aos funcionários. Em decorrência disso, foi instaurado um novo procedimento licitatório no início do ano para contratar uma nova empresa", pontua a administração.

Na última terça-feira (7), ainda segundo a prefeitura, a Soluções emitiu um comunicado informando que, por problemas operacionais, não foi possível fazer o pagamento de todos os seus funcionários, mas que pretendia regularizar a situação em breve.

"Diante desse comunicado, o município — em solidariedade aos funcionários da empresa que prestam serviços em diversos órgãos da prefeitura — começou a intervir junto à empresa contratada para que efetuasse o pagamento dos profissionais. Agora, a empresa Soluções quitou integralmente com o pagamento àqueles funcionários deles que não haviam recebido seu salário no dia correto", afirma a prefeitura, acrescentando que a nova prestadora de serviços já vem atendendo algumas secretarias.