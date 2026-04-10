Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Terceirizados

Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha

Funcionários de empresa que presta serviço de limpeza nas escolas da rede municipal só receberam o pagamento de março depois da manifestação

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 18:59

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

10 abr 2026 às 18:59
Um grupo de trabalhadores da empresa Soluções, que presta serviços de limpeza em prédios públicos, particularmente escolas da rede municipal de Vila Velha, foi para a frente da prefeitura, nesta quinta (9) e sexta-feiras (10), para protestar pelo atraso no salário da categoria. No segundo dia de manifestações, houve conflito com agentes da guarda municipal. Já à tarde, o pagamento dos funcionários foi regularizado.
O Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza e Conservação do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) diz que cerca de mil funcionários foram afetados pelo atraso no pagamento do salário e do tíquete-alimentação referentes a março. O protesto em frente à prefeitura foi uma tentativa de fazer a administração municipal intervir para que a empresa acertasse o compromisso com os trabalhadores. 
A preocupação da categoria, segundo o sindicato, era com a falta de recursos da empresa, tanto para efetuar o pagamento do mês quanto dos direitos dos trabalhadores numa eventual rescisão do contrato com a prefeitura. 
A entidade também divulgou uma nota de repúdio sobre a atuação de agentes da Guarda Municipal durante a a manifestação desta sexta-feira. Conforme relatos, houve agressão e uso de spray de pimenta contra os trabalhadores. 
Em nota nas redes sociais, a Prefeitura de Vila Velha lamentou a situação dos trabalhadores e disse que já havia repassado dinheiro para a empresa efetuar o pagamento dos funcionários e que entrou em contato com a Soluções para regularizar a situação.  O pagamento foi feito no final da tarde desta sexta-feira, o que foi confirmado pelo sindicato.
A reportagem de A Gazeta questionou a administração municipal sobre o contrato com a Soluções e as falhas citadas na nota. A prefeitura informou que possui contratos com a empresa para serviços de limpeza com a alocação de mão de obra de auxiliares de serviços gerais. 
"No ano passado, a empresa atrasou o pagamento do 13º salário aos funcionários. Em decorrência disso, foi instaurado um novo procedimento licitatório no início do ano para contratar uma nova empresa", pontua a administração.
Na última terça-feira (7), ainda segundo a prefeitura, a Soluções emitiu um comunicado informando que, por problemas operacionais, não foi possível fazer o pagamento de todos os seus funcionários, mas que pretendia regularizar a situação em breve. 
"Diante desse comunicado, o município — em solidariedade aos funcionários da empresa que prestam serviços em diversos órgãos da prefeitura — começou a intervir junto à empresa contratada para que efetuasse o pagamento dos profissionais. Agora, a empresa Soluções quitou integralmente com o pagamento àqueles funcionários deles que não haviam recebido seu salário no dia correto",  afirma a prefeitura, acrescentando que a nova prestadora de serviços já vem atendendo algumas secretarias. 
Sobre a conduta dos agentes da guarda, a prefeitura ainda não se posicionou. A reportagem também tentou contato com a Soluções, sem sucesso. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. 

Veja Também

TCU mantém condenação de empresas por fraudes em licitação milionária do Ifes

Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 750 mil aos cofres públicos no ES

Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Limpeza Protestos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados