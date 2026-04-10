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Festa da Penha

Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Cerca de 90 fiéis seguem em caminhada até Vila Velha em uma jornada marcada por espiritualidade, superação e histórias que reforçam a tradição de uma das maiores festas religiosas do Brasil

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 20:26

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

10 abr 2026 às 20:26
Peregrinos de Aracruz
São mais de 10 anos de peregrinação Crédito: Douglas Abreu
A fé em Nossa Senhora da Penha segue atravessando gerações e mobilizando milhares de devotos no Espírito Santo. Reconhecida como uma das mais antigas e importantes festas marianas do Brasil, a devoção à padroeira inspira histórias de superação, agradecimento e esperança.
Entre essas manifestações de religiosidade, um grupo de cerca de 90 peregrinos de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, se prepara para uma caminhada de mais de 80 quilômetros até o Convento da Penha, em Vila Velha. A saída está marcada para a noite de sábado (11), com chegada prevista para segunda-feira (13), após horas de estrada, oração e companheirismo.
Peregrinos de Aracruz
Oratório de Nossa Senhora da Penha  Crédito: Douglas Abreu

Fé que transforma vidas

Para muitos participantes, a peregrinação vai muito além do desafio físico. É o caso de Maria Eliza, que há mais de uma década encontra na caminhada um motivo de renovação espiritual e de força para seguir em frente.
A devoção dela ganhou ainda mais sentido após enfrentar um câncer em estágio avançado. Em meio ao tratamento e às limitações impostas pela doença, ela encontrou na fé a força necessária para continuar.
Os médicos, no início, falaram que era um sarcoma em estágio avançado. Mas, como sou devota de Nossa Senhora, fiz um pedido a ela que permitisse que eu vivesse mais um pouco. E eu estou aqui. Em fevereiro do ano passado, foi a minha última quimioterapia. Estou em remissão do câncer. O caminho do Convento veio para completar isso
Maria Eliza Bastos - Aposentada
Segundo ela, a caminhada se tornou também um gesto coletivo de fé.
O incentivo. E tem horas que a gente começa a rezar com eles. Está difícil? Vamos rezar que a coisa melhora e melhora. Entendeu? Então a gente tem esse apoio também de outras pessoas que passam pela gente
Maria Eliza Bastos - Aposentada
Peregrinos de Aracruz
A fé fez com que o grupo se unisse ainda mais Crédito: Douglas Abreu

Um percurso de esforço, organização e solidariedade

A peregrinação começa às 22h de sábado, com o grupo percorrendo cerca de 44 quilômetros no primeiro dia. Ao longo do trajeto, pontos de apoio são organizados em comunidades como Grapoama, Santa Rosa e Biriricas, onde os fiéis fazem paradas para descanso e alimentação. A estrutura conta ainda com apoio da Prefeitura de Aracruz, ambulância, Polícia Militar dando segurança e acompanhamento de voluntários.
A peregrinação em si só, a peregrinação, ela é meio puxada. Então a gente precisa ter um suporte para que a gente consiga realizar isso com segurança e a logística necessária
Adilson Aleixo - Aposentado
Ao longo desses anos de caminhada, muitas coisas foram vistas, momentos foram vividos, histórias foram conhecidas, e algumas destas se tornaram marcantes.
Certa vez, uma pessoa nos abordou na Serra, aparentemente um andarilho. Ele estava com alguns problemas, começou a conversar e seguiu com a gente até o Convento. Nós tínhamos uma camisa do grupo que tinha ficado de reserva, demos a camisa para ele. Ele ficou tão feliz. Nós não vimos mais esse rapaz [...] ele ouviu muita coisa relacionada à nossa crença religiosa, porque ele estava precisando daquilo. Parece que foi uma coisa boa para ele e para a gente, porque a gente viu a necessidade daquela pessoa de ter esse conforto espiritual
Adilson Aleixo - Aposentado

Faça chuva ou faça sol 

E mesmo com a previsão do tempo indicando chuva para o final de semana, para os participantes, não há previsão que impeça a caminhada. Chuva ou sol fazem parte do percurso e são vistos como parte do sacrifício e da devoção.
A gente não escolhe o tempo. Se tiver chuva, vamos na chuva. Se tiver sol, vamos no sol
Elza Selvatici  - Aposentada
peregrinos de Aracruz
Para enfrentar os mais de 80km é preciso preparo físico e muita disposição Crédito: Douglas Abreu
Mais do que uma caminhada de 80 quilômetros, a peregrinação representa uma experiência de fé coletiva, marcada por emoção, superação e devoção à Nossa Senhora da Penha. Para os fiéis, o destino final tem um significado ainda mais profundo.
A gente pensa que Nossa Senhora está esperando a gente lá. A mãe está esperando a gente na casa dela, para contemplar aquela beleza que é o convento lá em cima
Maria Eliza Bastos - Aposentada
É essa certeza que move cada passo, transforma o cansaço em esperança e faz da chegada não apenas o fim do trajeto, mas o encontro com a fé que sustenta toda a caminhada.

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