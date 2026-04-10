Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória

Um preparador físico de 34 anos foi detido pela Guarda Municipal de Vitória após ser denunciado por assistir a vídeos de abuso sexual de crianças dentro de um ônibus, na Praia do Canto, na Capital.

O aconteceu no final da tarde de quinta-feira (9), quando outra passageira percebeu o conteúdo criminoso que o indivíduo estava assistindo e relatou a situação ao motorista do coletivo, que pediu ajuda a uma equipe da Guarda que atuava na fluidez do trânsito da região.

“Entramos no ônibus e abordamos o suspeito, que não apresentou nenhuma reação. Fizemos a apreensão imediata do aparelho celular para preservar possíveis provas e o transportamos até a Delegacia Regional de Vitória. A testemunha também se disponibilizou a ir à delegacia, pois demonstrou interesse em prestar depoimento”, conta o guarda municipal Benedito.

Mais detalhes sobre a ocorrência e sobre o encaminhamento dado ao passageiro foram solicitados à Polícia Civil. O texto será atualizado quando houver resposta.