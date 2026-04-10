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Na Praia do Canto

Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória

Preparador físico foi detido pela Guarda Municipal de Vitória após denúncia de passageira, que percebeu o conteúdo criminoso e alertou ao motorista

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 19:04

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 abr 2026 às 19:04
Um preparador físico de 34 anos foi detido pela Guarda Municipal de Vitória após ser denunciado por assistir a vídeos de abuso sexual de crianças dentro de um ônibus, na Praia do Canto, na Capital.
O aconteceu no final da tarde de quinta-feira (9), quando outra passageira percebeu o conteúdo criminoso que o indivíduo estava assistindo e relatou a situação ao motorista do coletivo, que pediu ajuda a uma equipe da Guarda que atuava na fluidez do trânsito da região.
“Entramos no ônibus e abordamos o suspeito, que não apresentou nenhuma reação. Fizemos a apreensão imediata do aparelho celular para preservar possíveis provas e o transportamos até a Delegacia Regional de Vitória. A testemunha também se disponibilizou a ir à delegacia, pois demonstrou interesse em prestar depoimento”, conta o guarda municipal Benedito.
Mais detalhes sobre a ocorrência e sobre o encaminhamento dado ao passageiro foram solicitados à Polícia Civil. O texto será atualizado quando houver resposta.
O armazenamento de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é considerado crime, com pena base prevista de reclusão de um a quatro anos. Em casos de compartilhamento ou divulgação, a pena prevista é de três a seis anos de reclusão.

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