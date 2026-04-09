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Maus-tratos aos animais

Homem é preso por pendurar cachorro de cabeça para baixo no ES

Segundo a PM, nove cães eram mantidos acorrentados, sem acesso a água ou alimento, em meio a lixo, fezes e urina acumulados. Um deles estava morto na hora da operação de resgate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2026 às 18:25

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 18:25

Cachorros eram mantidos sem água e comida na casa do homem, em Cariacica
Cachorros eram mantidos sem água e comida na casa do homem, em Cariacica Crédito: Rede social/Janete de Sá
Um homem de 51 anos foi preso após uma operação policial encontrar um cachorro pendurado de cabeça para baixo e outro morto dentro da casa dele na tarde desta quarta-feira (8), no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na Grande Vitória. Ao todo, nove cães viviam em situação de maus-tratos. Segundo a Polícia Militar, os animais estavam em condições de “extrema crueldade”, sendo mantidos acorrentados, sem acesso a água ou alimento, em meio a lixo, fezes e urina acumulados.
O suspeito foi identificado como Damião Antônio Campista . De acordo com informações de Ana Elisa Bassi, do g1 ES, um dos cães não resistiu e foi encontrado sem vida no imóvel, enquanto os outros oito foram resgatados e levados para uma clínica veterinária da Serra.

Pendurado de cabeça para baixo 

O cachorro pendurado de cabeça para baixo estava preso por corrente e cadeado, sendo necessário o uso de ferramenta para soltá-lo. Outro animal apresentava perda de mobilidade nas patas traseiras e ausência de reflexos, possivelmente, em decorrência do tempo em que permaneceu suspenso.
A prisão foi realizada pela PM em uma operação conjunta com a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa e a Prefeitura de Cariacica. A polícia chegou até o local após denúncias anônimas, encaminhadas à Central de Serviços do município.
Homem foi preso pela Polícia Civil e encaminhado ao sistema prisional
Homem foi preso pela Polícia Civil e encaminhado ao sistema prisional Crédito: Divulgação/PCES

Suspeito ameaçou vizinhos

Inicialmente, o suspeito não foi encontrado na residência. No entanto, após a saída das equipes, ele retornou ao imóvel e ameaçou vizinhos por causa das denúncias, o que levou ao retorno dos agentes e à prisão. Além dos maus-tratos aos animais, a situação encontrada no imóvel também foi considerada de risco à saúde pública.
O homem foi levado para a Delegacia de Cariacica e, posteriormente, encaminhado para um presídio na Grande Vitória. O caso será investigado e ele poderá responder por maus-tratos a animais, crime que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e perda da guarda dos animais.
*Com informações de Ana Elisa Bassi e Caique Verli, do g1 ES

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