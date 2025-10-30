Ataque a tiros

Encapuzado invade casa, mata alvo e deixa homem e criança feridos no ES

Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi preso e que o caso segue sob investigação da Delegacia de São Gabriel da Palha; motivação do ataque não foi informada

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:52

Romário de Oliveira, de 31 anos, foi assassinado dentro de casa Crédito: Acervo familiar

Um ataque a tiros em uma casa matou um homem de 31 anos e deixou outro, de 34, e um menino de sete anos feridos, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (29). Segundo a Polícia Militar (PM), vizinhos acionaram a corporação após ouvirem barulho dos disparos. Romário de Oliveira já estava morto quando os policiais chegaram. O outro indivíduo foi atingido na coxa e a criança, no pé.

Uma testemunha contou que todos estavam dentro de casa quando um homem encapuzado e armado entrou e atirou várias vezes contra ele. O suspeito fugiu após o ataque. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), em Colatina. As duas vítimas feridas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levadas para um hospital no município.

A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi preso e que o caso segue sob investigação da Delegacia de São Gabriel da Palha. A corporação não divulgou a motivação do ataque.

