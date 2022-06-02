Empresários suspeitos de comprar fios furtados são presos na Serra

Segundo a corporação, os suspeitos são proprietários de ferros-velhos e teriam comercializado os cabeamentos públicos roubados — o que configura o crime de receptação. Titular do 10º Distrito Policial, o delegado Josafá Silva explicou que a Operação Tarega II visou desestimular tais atitudes ilegais.

"O objetivo foi coibir a ação de receptadores de produtos que são furtados e que geram grandes transtornos à população, como os de fios de cobre. Se há pessoas furtando é porque tem alguém comprando" Josafá Silva - Delegado titular do 10º Distrito Policial

Dois dos empresários foram detidos no bairro Vila Nova de Colares, enquanto o terceiro estava em outro ferro-velho, localizado em Novo Horizonte, onde mais 58 kg de fios de cobre foram apreendidos. Os três foram autuados em flagrante por receptação qualificada e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

Além deles, um funcionário de outro estabelecimento do tipo foi detido no bairro Manoel Plaza e levado para prestar depoimento no Distrito Policial. No local da detenção, os policiais encontraram cerca de 30 kg de fios de cobre, por isso, foi instaurado um inquérito para investigar os fatos.