Empresários suspeitos de comprar fios furtados são presos na Serra

Suspeitos de serem receptadores de fios de cobre furtados, três empresários foram presos nesta quinta-feira (2). As prisões aconteceram em dois bairros da Serra: Novo Horizonte e Vila Nova de Colares — onde a Polícia Civil também apreendeu cerca de uma tonelada do material. Os nomes deles não foram divulgados.
Segundo a corporação, os suspeitos são proprietários de ferros-velhos e teriam comercializado os cabeamentos públicos roubados — o que configura o crime de receptação. Titular do 10º Distrito Policial, o delegado Josafá Silva explicou que a Operação Tarega II visou desestimular tais atitudes ilegais.
"O objetivo foi coibir a ação de receptadores de produtos que são furtados e que geram grandes transtornos à população, como os de fios de cobre. Se há pessoas furtando é porque tem alguém comprando"
Dois dos empresários foram detidos no bairro Vila Nova de Colares, enquanto o terceiro estava em outro ferro-velho, localizado em Novo Horizonte, onde mais 58 kg de fios de cobre foram apreendidos. Os três foram autuados em flagrante por receptação qualificada e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
Além deles, um funcionário de outro estabelecimento do tipo foi detido no bairro Manoel Plaza e levado para prestar depoimento no Distrito Policial. No local da detenção, os policiais encontraram cerca de 30 kg de fios de cobre, por isso, foi instaurado um inquérito para investigar os fatos.
Também no âmbito da Operação Tarega II, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em ferros-velhos suspeitos de fazer a receptação de fios de cobre. Parte do material apreendido foi levada para o DP e cerca de uma tonelada ficou no estabelecimento, estando à disposição da Justiça.