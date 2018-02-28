Empresários são presos em Vitória com notas fiscais falsificadas

As garrafas de bebidas tinham notas fiscais falsas Crédito: Divulgação / PCES

Dois empresários foram presos na manhã desta terça-feira (27), no Centro de Vitória, com 1.675 garrafas de vodca com notas fiscais falsificadas. Os dois homens, um de 37 e outro de 30 anos, foram detidos em ação do Distrito de Polícia de Santo Antônio com o apoio da Receita Estadual.

De acordo com o delegado Fábio Pedroto, o produto foi trazido de São Paulo e seria levado para um depósito no município de Vila Velha.