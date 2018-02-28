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Empresários são presos em Vitória com notas fiscais falsificadas

A dupla carregava mais de 1,6 garrafas de vodca; segundo a polícia, o material veio de SP e seria levado para depósito em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 23:00

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 23:00

As garrafas de bebidas tinham notas fiscais falsas Crédito: Divulgação / PCES
Dois empresários foram presos na manhã desta terça-feira (27), no Centro de Vitória, com 1.675 garrafas de vodca com notas fiscais falsificadas. Os dois homens, um de 37 e outro de 30 anos, foram detidos em ação do Distrito de Polícia de Santo Antônio com o apoio da Receita Estadual.
De acordo com o delegado Fábio Pedroto, o produto foi trazido de São Paulo e seria levado para um depósito no município de Vila Velha.
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Os empresários, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, foram autuados pelo crime de uso de documento falso e podem, ainda, responder por crimes tributários. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

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