Empresário tem carro roubado ao chegar para trabalhar na Serra





Um empresário de 38 anos foi rendido e teve o carro roubado, quando chegava para trabalhar, por volta das 6 horas desta segunda-feira (21), em Novo Horizonte, na Serra. A vítima, teve a Saveiro e o celular levados pelo bandido. Segundo um funcionário da empresa de engenharia, que presta serviços de iluminação pública, os assaltos no bairro tem sido diários.

Como faz todos os dias, o empresário estacionou a Saveiro em frente à empresa e quando saiu do carro, foi surpreendido pela chegada do bandido armado. Ele sempre toma precauções e fez isso antes. Olhou para ver se não tinha nenhuma pessoa suspeita antes de estacionar. Esse ladrão estava escondido atrás de um muro e surgiu quase que do nada relatou um funcionário da empresa.

Após roubar a vítima, o criminoso fugiu do local. Segundo testemunhas, um outro veículo, um Honda Civic escuro, dava cobertura à ação. Logo depois que o assaltante saiu com a Saveiro, vimos o Honda indo logo atrás. Provavelmente era um comparsa, acredita o funcionário.

Segundo funcionários, os assaltos na região tem sido constantes. Há cerca de seis meses atrás, um outro dono da empresa de engenharia também teve o carro roubado. Além disso, um funcionário também foi rendido no mesmo local, no mês passado.

Além dos casos que já presenciamos, ouvimos relatos e reclamações do moradores daqui. Todo dia chega a história de alguém que foi roubado aqui no bairro, afirma o funcionário, que preferiu não se identificar.