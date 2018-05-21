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Empresário tem carro roubado ao chegar para trabalhar na Serra

Vítima foi rendida na porta da própria empresa, no bairro Novo Horizonte, na Serra, e teve o carro e o celular roubados

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 16:31
 
Um empresário de 38 anos foi rendido e teve o carro roubado, quando chegava para trabalhar, por volta das 6 horas desta segunda-feira (21), em Novo Horizonte, na Serra. A vítima, teve a Saveiro e o celular levados pelo bandido. Segundo um funcionário da empresa de engenharia, que presta serviços de iluminação pública, os assaltos no bairro tem sido diários.
Como faz todos os dias, o empresário estacionou a Saveiro em frente à empresa e quando saiu do carro, foi surpreendido pela chegada do bandido armado. Ele sempre toma precauções e fez isso antes. Olhou para ver se não tinha nenhuma pessoa suspeita antes de estacionar. Esse ladrão estava escondido atrás de um muro e surgiu quase que do nada relatou um funcionário da empresa.
Após roubar a vítima, o criminoso fugiu do local. Segundo testemunhas, um outro veículo, um Honda Civic escuro, dava cobertura à ação. Logo depois que o assaltante saiu com a Saveiro, vimos o Honda indo logo atrás. Provavelmente era um comparsa, acredita o funcionário.
Segundo funcionários, os assaltos na região tem sido constantes. Há cerca de seis meses atrás, um outro dono da empresa de engenharia também teve o carro roubado. Além disso, um funcionário também foi rendido no mesmo local, no mês passado.
Além dos casos que já presenciamos, ouvimos relatos e reclamações do moradores daqui. Todo dia chega a história de alguém que foi roubado aqui no bairro, afirma o funcionário, que preferiu não se identificar.
A Polícia Militar informou, em nota, que o bairro Novo Horizonte conta com policiamento preventivo durante todo o dia e ressaltou que o reforço no policiamento é realizado com base no mapa do crime, onde há maior índice de ocorrências registradas. Em caso de suspeita ou crime em andamento é importante que a população sempre acione uma viatura pelo Ciodes (190) e registre o boletim em uma delegacia.

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