Empresário que morreu no Hucam é enterrado e família pede justiça

Empresário que morreu no Hospital das Clínicas é enterrado no ES e família pede Justiça Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O homem, que era dono de uma vidraçaria, morreu na madrugada desta sexta-feira (12). Na versão do hospital, ele chegou ao local por volta das 3h30, estaria transtornado e dizendo que estava sendo perseguido.

De acordo com funcionários, ele tentou tomar a arma de dois vigilantes e depois correu para o setor de Dermatologia, onde teria arrancado o vidro de uma porta, invadido uma sala e feito um quebra-quebra. Ao tentar sair, teria batido a cabeça na quina de uma bancada de granito e acabou morrendo.

Entretanto, a família não acredita nessa versão e pede que o caso seja investigado. Disseram que Emerson tinha problema de pressão e estava bebendo no bar de um cunhado antes de ir para o hospital.

Emerson era conhecido por organizar campeonato de corrida de carrinho de rolimã Crédito: Reprodução/Facebook

Eles acreditam que o empresário se sentiu mal e foi ao local para buscar ajuda, mas foi agredido.

A outra sobrinha, Silvana Meireles, lamentou a perda do tio que considerava como um pai.

"Ele era o suporte de toda a família, o pai de todos. Não deixou só quatro filhos, deixou vários filhos. Os sobrinhos tinham ele com um pai, então essa perda para a gente é muito dolorosa. A gente não imagina uma pessoa entrar em um hospital para ser socorrida e sair morta", disse.





No velório e no enterro, muitos amigos e familiares usaram a camisa da tradicional Corrida de Carrinhos de Rolimã do Bairro da Penha, evento que Emerson era organizador há 10 anos

"A população do Bairro da Penha adorava isso. A gente não sabe até agora como uma coisa dessas aconteceu com um rapaz bom como ele", disse o sobrinho Luiz Carlos de Aquino.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. Foram pedidos laudos e exames toxicológicos da vítima, e os resultados saem em até 30 dias.