Empresário foi assassinado por denunciar fraude de cliente no ES

O empresário Lucas de Matos Fenner, de 29 anos, foi morto no dia 8 de março Crédito: Reprodução | Facebook

Polícia Civil divulgou no início da tarde desta terça-feira (15) que, por meio da Delegaria de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha, foi concluído o inquérito que investigava a morte do empresário Lucas de Matos Fenner, de 29 anos. A vítima foi assassinada em seu próprio estabelecimento comercial, uma loja de piscinas localizada no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. divulgou no início da tarde desta terça-feira (15) que, por meio da Delegaria de Crimes Contra a Vida () de Vila Velha, foi concluído o inquérito que investigava a morte do empresário Lucas de Matos Fenner, de 29 anos. A vítima foi assassinada em seu próprio estabelecimento comercial, uma loja de piscinas localizada no bairro Praia de Itaparica, em

Praia da Costa. Lá, foi encontrado um carregador de pistola e o criminoso negou envolvimento no caso. Três homens foram indiciados por homicídio qualificado, são eles: Brian Bispo Barbosa, de 20 anos, que executou o crime; Jansem Freitas de Lima, de 24 anos, que intermediou o assassinato; e Raphael Ferrari de Almeida, de 37 anos, mandante do crime, que foi preso em casa cinco dias após o crime, no bairro. Lá, foi encontrado um carregador de pistola e o criminoso negou envolvimento no caso.

Ponta da Fruta, também em Vila Velha. Ele confessou ter efetuado três disparos contra o empresário em troca do perdão de uma dívida que tinha com o mandante do crime. Já Brian Bispo foi detido no dia 20 de março, também em casa, no bairro, também em Vila Velha. Ele confessou ter efetuado três disparos contra o empresário em troca do perdão de uma dívida que tinha com o mandante do crime.

Raphael Ferrari de Almeida e Brian Bispo Barbosa foram presos em suas residências, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Jansen Freitas, que ainda está foragido, intermediou as ordens de Raphael, cedeu a arma do crime e indicou para Brian o local onde o empresário deveria ser assassinado.

MOTIVAÇÃO

De acordo com o delegado Ricardo Almeida, o motivo do crime teria sido por conta da compra de duas piscinas em novembro de 2017. Raphael teria comprado as piscinas com cheques fraudados e, ao descobrir a fraude, o empresário Lucas registrou o fato em uma delegacia.

Em dezembro, ao tomar conhecimento do registro, Raphael foi até a loja portando uma arma de fogo, onde ameaçou o empresário e o agrediu com coronhadas. "Após o ocorrido, Lucas teria ido novamente a delegacia registrar a nova ocorrência, o que acabou motivando o crime", informou o delegado.

Viana. Os três suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Raphael Ferrari, que possui diversos registros criminais por estelionato, e Brian Bispo respondem pelo crime no presídio de

Quanto ao terceiro suspeito, Jansem Freitas de Lima, de 24 anos - que está foragido - a polícia pede a colaboração da população. Quem tiver qualquer informação sobre o acusado, deve denunciar por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Jansem Freitas de Lima ainda está foragido. A Polícia Civil pede ajuda da população. Quem tiver qualquer informação do acusado, deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181 Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O CRIME

O empresário Lucas de Matos Fenner, de 29 anos, foi assassinado com sete tiros, na tarde do dia 8 de março, dentro da loja de piscinas da qual era dono, na Rodovia do Sol, em Itaparica, Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 15 horas.

Segundo os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o empresário foi encontrado morto dentro do escritório. O monitor do computador estava virado para o lado oposto ao de Lucas, como se ele estivesse mostrando alguma coisa a alguém.