Empresário é preso acusado de aplicar golpes milionários no ES

Geraldo Ribeiro, de 48 anos, foi preso por estelionato Crédito: Fernando Madeira | GZ

Defa) conseguiu cumprir um mandado de prisão preventiva, na operação "Malasarte". Um empresário identificado como Geraldo Ribeiro, de 48 anos, foi preso nesta quinta-feira (19) na Praia da Costa, em Vila Velha, suspeito de diversos crimes de estelionato, falsificação de documentos e ameaças. A equipe da Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações () conseguiu cumprir um mandado de prisão preventiva, na operação "Malasarte".

Minas Gerais. De acordo com as informações repassadas à Polícia pelas seis vítimas que foram identificadas até o momento, os contratos somados tinham o valor de cerca de R$ 27 milhões. Além do mandado em aberto, o detido também responde pelo crime de homicídio em

Em coletiva de imprensa, a delegada Rhaiana Bremenkamp informou que Geraldo era proprietário de uma empresa de construção civil. Ele oferecia serviços de pavimentação asfáltica e teria sido assim que ele conheceu as seis vítimas. O homem de 48 anos oferecia serviços em troca de bens, como apartamentos, veículos, máquinas tipo retroescavadeiras e até hotel.

Uma das vítimas de Geraldo Ribeiro, de 48 anos, que foi preso por estelionato Crédito: Fernando Madeira | GZ

"Geraldo conhecia as vítimas, ganhava a confiança delas e demonstrava alto poder para formalizar contratos utilizando o nome da empresa dele, que existe e, possivelmente, foi criada para aplicar os golpes", informou Rhaiana.

Em depoimento, Geraldo diz que está sendo perseguido pelas vítimas e que tudo não passa de um "desacordo comercial". O mandado de prisão foi cumprido na residência do acusado, que, a princípio, não quis abrir a porta.

"Pelas artimanhas que ele possui, ele conseguia tomar posse dos bens das vítimas. A investigação demorou porque elas demoraram a procurar a delegacia por estarem sofrendo ameaças", concluiu a delegada.