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Em Guarapari

Empresário é indiciado por ataque de cães a adolescente grávida no ES

Polícia concluiu inquérito e indiciou pelo crime de lesão corporal grave com dolo eventual o homem de 46 anos, dono de madeireira de onde animais fugiram

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 12:23

Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

07 out 2022 às 12:23
A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o ataque de três cachorros à adolescente grávida Rafaela Gomes Loyola, de 17 anos. Investigações da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari apontaram que o dono dos cães, um homem de 46 anos que é proprietário de uma madeireira de onde os animais fugiram, foi responsável pelas circunstâncias que resultaram no ocorrido. O empresário foi indiciado por lesão corporal grave com dolo eventual.
Nesta sexta-feira (7), a Polícia Civil informou sobre a conclusão do inquérito e divulgou um vídeo que mostra o momento em que os cachorros fogem de uma madeireira no bairro Ipiranga, em Guarapari, antes de atacarem a adolescente. Veja abaixo:
A adolescente foi atacada no último dia 11 de setembro e teve ferimentos graves – sofreu várias lacerações pelo corpo causados pelas mordidas dos cães. Ela foi socorrida por uma mulher, que a levou para Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Guarapari. Depois, a adolescente foi transferida para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, onde ficou internada por 17 dias.
Rafaela Gomes Loyola, que está grávida, foi atacada por cães em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal
A mulher que prestou socorro à Rafaela relatou aos policiais que estava passando de carro pelo local e viu a jovem sendo atacada por três cães de grande porte, que, segundo populares, pertenciam a uma madeireira da região e teriam fugido. Os responsáveis pelo lugar não foram localizados na ocasião.
O caso foi encaminhado para a DPCAI de Guarapari, que deu início às diligências para elucidar as circunstâncias do ataque. “Apuramos que o buraco no alambrado da madeireira, por onde os cães fugiram, não poderia ter sido feito em uma única noite, tendo em vista que toda a cerca estava presa ao chão com presilhas. Somente em um ponto estava solta, demonstrando a negligência do proprietário quanto à manutenção do local”, relatou o delegado Vitor Alano, titular da DPCAI de Guarapari.
O delegado explicou também que o proprietário da empresa disse que os cães foram adquiridos para a guarda e treinados para o ataque. Além disso, o titular ressaltou que pessoas que adquirem cães de grande porte devem redobrar os cuidados, o que não aconteceu nesse caso. "Os levantamentos indicam que o proprietário dos animais agiu em dolo eventual, ou seja, mesmo sabendo do risco que os animais poderiam oferecer, não se importou se houvesse eventual fuga e ataque", explicou Vitor Alano, titular da DPCAI de Guarapari.
"Nas imagens do dia, vemos claramente que os cães fogem com tremenda facilidade. A vítima não veio a óbito porque recebeu ajuda de duas pessoas que passavam de carro pelo local e foi preciso jogar o veículo em cima dos cães para que a largassem"
Vitor Alano - Delegado titular da DPCAI de Guarapari
O inquérito foi concluído e o relatório com o indiciamento foi encaminhado ao Ministério Público Estadual (MPES).

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