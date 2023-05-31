Empresário é executado a tiros dentro de casa em Alfredo Chaves

Crime é investigado pela Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Um empresário do setor imobiliário foi assassinado a tiros dentro de casa na noite da última segunda-feira (29), na localidade de Aparecida, em Alfredo Chaves , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , a família da vítima, Billy Jonh da Silva Britto, de 42 anos, estava na residência quando o crime aconteceu.

De acordo com o registro da polícia, os suspeitos invadiram a residência da família e realizaram diversos disparos contra o empresário. Quando os militares chegaram ao local, encontraram Billy Jonh da Silva Britto já caído no chão da sala, deitado de bruços, com marcas de perfurações de disparos de arma de fogo e sem vida.

O pai da vítima disse aos militares que estava na sala, com a esposa e o neto, quando se levantou do sofá e viu dois suspeitos do lado de fora da residência pela porta de vidro. Um deles atirou na direção do morador e o disparo estilhaçou a porta.

Em seguida, os dois suspeitos invadiram a casa ordenando que todos deitassem e atiraram contra a vítima. No momento do fato, a esposa da vítima e a filha do casal, de três anos, foram para um quarto da residência.

Os suspeitos fugiram após o crime. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.

Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Alfredo Chaves, mas até o momento, não houve prisão. A motivação do crime foi questionada, mas não resposta sobre o assunto.