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Latrocínio

Empresário é assassinado durante assalto em Vitória

O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (9) na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 nov 2022 às 11:30

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 11:30

Um empresário, de 69 anos, foi assassinado na manhã desta quarta-feira (9) ao reagir a um assalto dentro de uma transportadora, que fica na Avenida Fernando Ferrari, bairro Goiabeiras, em Vitória. A vítima, identificada como Murilo Zacarias Marques, teria sido rendida e amarrada com outros dois funcionários. De acordo com funcionários, Murilo conseguiu se soltar e partiu para cima dos criminosos, momento em que foi baleado.
Segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, dois criminosos chegaram à transportadora por volta de 9h30. Um deles, armado, rendeu dois funcionários e o empresário. Eles foram amarrados. 
Enquanto o criminoso armado ficou no térreo da empresa, o comparsa foi ao segundo andar e pegou o equipamento com as imagens das câmeras de segurança do local. Além disso, roubou equipamentos eletrônicos da empresa e os celulares das vítimas. De acordo com testemunhas, os criminosos queriam fazer transferências bancárias com o celular do empresário. 
Murilo conseguiu se voltar e foi para cima de um dos criminosos, que atirou duas vezes, acertando o empresário na barriga. Os suspeitos fugiram em um veículo.
O tenente Leal da Polícia Militar, disse à TV Gazeta que os criminosos ficaram cerca de meia hora dentro do local.
“Os criminosos chegaram e começaram a atuar no sentido de levar algum produto que estava na transportadora. Mas acabaram mudando os planos, que terminou na tragédia. Os criminosos vieram procurando uma carga específica, que funcionários acreditam ser a de notebooks. A Polícia Civil está à frente das investigações e vai avaliar os detalhes da ocorrência”, disse o tenente.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a finalização das diligências é que haverá mais informações do caso e se há detidos. O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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