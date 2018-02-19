Empresário é assaltado na porta de casa em Vila Velha

Um jovem de 19 anos e um adolescente, de 17, foram apreendidos pela Polícia Militar no bairro Boa Vista, Vila Velha, cerca de meia hora após roubarem o carro de um empresário em Novo México. Ao receberem a ordem de parada da polícia, a dupla ainda tentou fugir, mas bateu com o veículo. Uma quantia de R$ 12.722, que estava guardada no console do carro, foi recuperada.
O roubo aconteceu por volta das 14 horas na rua Rosas de Ouro quando o empresário de 38 anos se preparava para sair de casa, para comprar mercadorias. Ele estava dentro do veículo, um Sportage branco, e aguardava o filho mais velho em frente ao portão de casa.
Neste momento, os dois jovens surgiram a pé. Eles chegaram, mostraram a arma, disseram perdeu, perdeu e falaram que queriam só o carro. Tudo ocorreu em 30 segundos, lembra a vítima, que em seguida acionou a PM.
PERSEGUIÇÃO
De acordo com a polícia, logo após o roubo, uma informação de que o carro teria sido visto na rotatória próximo ao Shopping Vila Velha, na entrada de Boa Vista, chegou pelo rádio e três viaturas foram acionadas. Ao chegar ao local, uma delas avistou o veículo e deu ordem de parada. Mas ao invés de pararem, os suspeitos aceleraram. A perseguição acabou em acidente quando quando a dupla bateu o veículo na Rua Tobias Barreto, que não tem saída.
Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, em Cobilândia. A última informação repassada pela assessoria da Polícia Civil era de que a ocorrência estava em andamento.
INSEGURANÇA
Embora o carro e o dinheiro tenham sido recuperados, para o empresário de 38 anos que foi assaltado na porta de casa, a sensação de insegurança permanece. Por isso, ele afirma que já pensa em se mudar do local. Veja a seguir:
Como o roubo ocorreu?
Eu estava dentro do carro, em frente ao portão da minha casa, esperando meu filho para ir comigo comprar mercadorias, pois eu trabalho com cestas básicas. Eles chegaram a pé, mostraram a arma e disseram perdeu, perdeu. Falaram que só queriam o carro. Quando eles saíram eu já liguei para a polícia.
Isso já aconteceu antes?
Não. Mas eu pretendo me mudar para um apartamento. Eu tenho uma filha de 13 anos que estava no portão. Minha esposa anda com esse carro direto e poderia ter sido ela no meu lugar. A preocupação é com a segurança da família.