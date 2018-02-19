Empresário é assaltado na porta de casa em Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha, onde ocorrência foi registrada Crédito: Edson Chagas

Um jovem de 19 anos e um adolescente, de 17, foram apreendidos pela Polícia Militar no bairro Boa Vista, Vila Velha, cerca de meia hora após roubarem o carro de um empresário em Novo México. Ao receberem a ordem de parada da polícia, a dupla ainda tentou fugir, mas bateu com o veículo. Uma quantia de R$ 12.722, que estava guardada no console do carro, foi recuperada.

O roubo aconteceu por volta das 14 horas na rua Rosas de Ouro quando o empresário de 38 anos se preparava para sair de casa, para comprar mercadorias. Ele estava dentro do veículo, um Sportage branco, e aguardava o filho mais velho em frente ao portão de casa.

Neste momento, os dois jovens surgiram a pé. Eles chegaram, mostraram a arma, disseram perdeu, perdeu e falaram que queriam só o carro. Tudo ocorreu em 30 segundos, lembra a vítima, que em seguida acionou a PM.

PERSEGUIÇÃO





De acordo com a polícia, logo após o roubo, uma informação de que o carro teria sido visto na rotatória próximo ao Shopping Vila Velha, na entrada de Boa Vista, chegou pelo rádio e três viaturas foram acionadas. Ao chegar ao local, uma delas avistou o veículo e deu ordem de parada. Mas ao invés de pararem, os suspeitos aceleraram. A perseguição acabou em acidente quando quando a dupla bateu o veículo na Rua Tobias Barreto, que não tem saída.

Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, em Cobilândia. A última informação repassada pela assessoria da Polícia Civil era de que a ocorrência estava em andamento.

INSEGURANÇA

Embora o carro e o dinheiro tenham sido recuperados, para o empresário de 38 anos que foi assaltado na porta de casa, a sensação de insegurança permanece. Por isso, ele afirma que já pensa em se mudar do local. Veja a seguir:

Como o roubo ocorreu?

Eu estava dentro do carro, em frente ao portão da minha casa, esperando meu filho para ir comigo comprar mercadorias, pois eu trabalho com cestas básicas. Eles chegaram a pé, mostraram a arma e disseram perdeu, perdeu. Falaram que só queriam o carro. Quando eles saíram eu já liguei para a polícia.

Isso já aconteceu antes?