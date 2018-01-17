Empresário denuncia roubo em shopping com prejuízo de R$ 100 mil

A ótica foi roubada por volta de 22h30, na noite desta segunda-feira (15), no Shopping Boulevard, em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

O dono de uma ótica que fica dentro do Shopping Boulevard, em Vila Velha, afirma que teve o estabelecimento roubado na noite desta segunda-feira (15). Segundo o dono da loja, Marcelo Brittes, os criminosos levaram relógios, óculos de grau e de sol de marcas famosas. O prejuízo, segundo ele, é superior a R$ 100 mil em mercadoria.

De acordo com Marcelo, o crime aconteceu por volta de 22h30, apesar do shopping fechar às 22 horas. O gerente da loja dele foi comunicado sobre o arrombamento por volta de 1h15 desta terça-feira (16).

A razão pela qual você vai para o shopping é justamente a segurança. Isso aconteceu dentro do local e os seguranças só descobriram o roubo depois de três horas do crime, lamentou.

Como Marcelo mora em Boston, nos Estados Unidos, o gerente dele foi até a Delegacia de Novo México, em Vila Velha, nesta terça-feira (16), para registrar o boletim de ocorrência. No entanto, ele foi surpreendido pelo sistema da polícia que estava fora do ar.

O shopping disse que só passa as imagens de videomonitoramento depois que registrarmos o boletim de ocorrência. Mas meu gerente não conseguiu registrar e os policiais não informaram o que fazer nessa situação. Uma falta de informação terrível, explicou.

Marcelo acredita que o crime foi premeditado, já que os criminosos aproveitaram o momento exato que não tinha segurança perto da loja.

Difícil falar o que eu vou fazer agora. Já é difícil você crescer na atual economia normalmente, quem dirá com um prejuízo de R$ 100 mil no começo do ano. Os bandidos esvaziaram a loja, lamentou.

Acionado pelo Gazeta Online na noite desta terça-feira (16), o shopping informou, por meio de nota, que as imagens já estão à disposição das autoridades policiais.