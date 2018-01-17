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Vila Velha

Empresário denuncia roubo em shopping com prejuízo de R$ 100 mil

Segundo o dono da loja, Marcelo Brittes, os criminosos levaram relógios, óculos de grau e de sol de marcas famosas

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 00:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 00:49
A ótica foi roubada por volta de 22h30, na noite desta segunda-feira (15), no Shopping Boulevard, em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
O dono de uma ótica que fica dentro do Shopping Boulevard, em Vila Velha, afirma que teve o estabelecimento roubado na noite desta segunda-feira (15). Segundo o dono da loja, Marcelo Brittes, os criminosos levaram relógios, óculos de grau e de sol de marcas famosas. O prejuízo, segundo ele, é superior a R$ 100 mil em mercadoria.
De acordo com Marcelo, o crime aconteceu por volta de 22h30, apesar do shopping fechar às 22 horas. O gerente da loja dele foi comunicado sobre o arrombamento por volta de 1h15 desta terça-feira (16).
A razão pela qual você vai para o shopping é justamente a segurança. Isso aconteceu dentro do local e os seguranças só descobriram o roubo depois de três horas do crime, lamentou.
Como Marcelo mora em Boston, nos Estados Unidos, o gerente dele foi até a Delegacia de Novo México, em Vila Velha, nesta terça-feira (16), para registrar o boletim de ocorrência. No entanto, ele foi surpreendido pelo sistema da polícia que estava fora do ar.
O shopping disse que só passa as imagens de videomonitoramento depois que registrarmos o boletim de ocorrência. Mas meu gerente não conseguiu registrar e os policiais não informaram o que fazer nessa situação. Uma falta de informação terrível, explicou.
Marcelo acredita que o crime foi premeditado, já que os criminosos aproveitaram o momento exato que não tinha segurança perto da loja.
Difícil falar o que eu vou fazer agora. Já é difícil você crescer na atual economia normalmente, quem dirá com um prejuízo de R$ 100 mil no começo do ano. Os bandidos esvaziaram a loja, lamentou.
Acionado pelo Gazeta Online na noite desta terça-feira (16), o shopping informou, por meio de nota, que as imagens já estão à disposição das autoridades policiais.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que está apurando a possível indisponibilidade temporária do sistema de registro de ocorrências. A PC destacou ainda que as ocorrências podem ser registradas em qualquer delegacia de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, nas Regionais que funcionam 24 horas ou via internet, por meio da Delegacia Online (Deon), que é um canal direto com o cidadão com o intuito de facilitar o atendimento policial.

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