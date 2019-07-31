Tragédia

Empresário atirou em esposa e depois se matou em Linhares

Alan e Fernanda Zanoteli foram encontrados mortos dentro do quarto do casal. Dinâmica do crime foi confirmada pela Polícia Civil; a arma utilizada foi apreendida

Publicado em 31 de julho de 2019 às 13:08 - Atualizado há 6 anos

Alan Zanoteli e Fernanda Ferreira Bacete Zanoteli foram encontrados mortos em casa Crédito: Reprodução/Facebook

Após uma perícia realizada durante a madrugada desta quarta-feira (31), a Polícia Civil confirmou que o empresário Alan Zanoteli, de 41 anos, matou a esposa, Fernanda Ferreira Zanoteli, de 38 anos, e tirou a própria vida logo em seguida. Os dois foram encontrados mortos no quarto da casa onde moravam, no bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Estado.

“A princípio ficou constatado que se trata de um homicídio, seguido de um suicídio, provável crime passional, porém nenhuma motivação é descartada”, afirma a nota da Polícia Civil. A arma utilizada no crime, que aconteceu por volta da 1h30, foi recolhida para exame de balística.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

CRIME CHOCOU FAMÍLIA E VIZINHOS

A filha do casal, Pâmela Baceti Zanoteli, de 19 anos, estava em casa no momento em que tudo aconteceu e ouviu o barulho dos disparos. Ao bater na porta do quarto dos pais e não ouvir mais nada, ela ligou para parentes e entrou em desespero. Vizinhos, então, foram à casa ver o que estava ocorrendo.

ESTRESSE

Chamado por telefone, o tio também chegou ao local e teria arrombado a porta do quarto do casal. Alan e Fernanda já estavam mortos. De acordo com familiares, o empresário estava muito estressado por causa de trabalho e acreditam que ele tenha tido um surto durante esta madrugada, o que o teria levado a cometer o crime.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta