Home
>
Polícia
>
Empresário atirou em esposa e depois se matou em Linhares

Empresário atirou em esposa e depois se matou em Linhares

Alan e Fernanda Zanoteli foram encontrados mortos dentro do quarto do casal. Dinâmica do crime foi confirmada pela Polícia Civil; a arma utilizada foi apreendida

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de julho de 2019 às 13:08

 - Atualizado há 6 anos

Alan Zanoteli e Fernanda Ferreira Bacete Zanoteli foram encontrados mortos em casa Crédito: Reprodução/Facebook

Após uma perícia realizada durante a madrugada desta quarta-feira (31), a Polícia Civil confirmou que o empresário Alan Zanoteli, de 41 anos, matou a esposa, Fernanda Ferreira Zanoteli, de 38 anos, e tirou a própria vida logo em seguida. Os dois foram encontrados mortos no quarto da casa onde moravam, no bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Estado.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

“A princípio ficou constatado que se trata de um homicídio, seguido de um suicídio, provável crime passional, porém nenhuma motivação é descartada”, afirma a nota da Polícia Civil. A arma utilizada no crime, que aconteceu por volta da 1h30, foi recolhida para exame de balística.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

CRIME CHOCOU FAMÍLIA E VIZINHOS

A filha do casal, Pâmela Baceti Zanoteli, de 19 anos, estava em casa no momento em que tudo aconteceu e ouviu o barulho dos disparos. Ao bater na porta do quarto dos pais e não ouvir mais nada, ela ligou para parentes e entrou em desespero. Vizinhos, então, foram à casa ver o que estava ocorrendo.

ESTRESSE

Chamado por telefone, o tio também chegou ao local e teria arrombado a porta do quarto do casal. Alan e Fernanda já estavam mortos. De acordo com familiares, o empresário estava muito estressado por causa de trabalho e acreditam que ele tenha tido um surto durante esta madrugada, o que o teria levado a cometer o crime.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais