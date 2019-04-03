Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preso em flagrante

Empresário ameaça esposa, filha e sogra de morte em Vila Velha

Após bater na esposa, acusado entrou na residência dizendo que pegaria um revólver para matar a família

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:59

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:59
Plantão Especializado da Mulher, onde o crime foi registrado Crédito: Divulgação
Um empresário, de 39 anos, foi preso em flagrante na noite de terça-feira (2), após agredir e ameaçar matar a esposa, de 37 anos, em Vila Velha. Na casa do suspeito, a polícia encontrou um revólver calibre 38, que era usado por ele para amedrontar e humilhar a mulher.
O nome do empresário não será divulgado para preservar a identidade da vítima. O crime aconteceu na casa da família, às 22h40. De acordo com a mulher, o marido chegou em casa já agressivo e embriagado, ordenando que ela guardasse os carros da empresa dele, que estavam na rua. Porém, os veículos não ligaram.
> Câmara aprova divórcio imediato em casos de violência
Foi então que o empresário passou a xingar a mulher e, em seguida, a agrediu com socos na cabeça. Depois de bater na esposa, o homem saiu dizendo que iria buscar o revólver para matar a mulher, a filha e a sogra, que estavam no local.
Desesperadas, as três aproveitaram o momento que o empresário saiu para pegar a arma, correram para fora da casa e trancaram o portão. A Polícia Militar foi acionada.
O empresário ficou trancado dentro de casa e só saiu depois de uma longa negociação com os militares, de acordo com a ocorrência. O suspeito foi levado para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
A arma do empresário foi encontrada em um dos quartos da residência, embaixo de um gaveteiro. Em depoimento à polícia, o homem alegou que tinha o revólver para se proteger e negou ter agredido e ameaçado a mulher. Ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo, lesão corporal, ameaça e injúria e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
> Cartazes em escola culpam mulheres por agressões
Ainda em depoimento, a vítima relatou que é constantemente controlada pelo marido, que vigia inclusive as roupas que ela veste. Além de já ter sido agredida por ele em outras ocasiões. Porém, com medo, nunca o denunciou.
COMO BUSCAR AJUDA
As vítimas de violência doméstica podem buscar ajuda na Central de Atendimento à Mulher, ligando no número 180, ou pedir socorro a Polícia Militar, através do Ciodes no 190.
> Veja mais publicações sobre Violência Contra a Mulher

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados