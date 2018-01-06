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Golpes precisos

Empresária persegue e derruba ladrão em Vila Velha

O homem invadiu a ótica da vítima para furtar pulseiras. Empresária viu, correu atrás dele e com golpes precisos levou o criminoso à lona
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 21:59

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 21:59

O espírito lutador da empresária levou à prisão do bandido Crédito: Pixabay
Uma empresária de 47 anos flagrou um ladrão furtando pulseiras e entrou em luta corporal com o bandido, no meio da rua, na tarde de quinta-feira (4), na Glória, em Vila Velha. A vítima contou que deu uma gravata e uma chave de braço no bandido até conseguir imobilizá-lo. O suspeito foi identificado como Rodrigo Gomes da Silva, 35 anos.
Em depoimento, registrado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, a empresária contou que trabalhava na ótica dela, quando Rodrigo entrou no local. "Ligava a caixa de som que fica no alto da parede quando, pelo reflexo do espelho, vi ele entrar. Achei que fosse cliente, quando fui perguntar se queria algo, ele saiu e vi que carregava uma caixa com diversas pulseiras dentro", relata a empresária. 
Em seguida, Rodrigo deixou a ótica, mas a comerciante foi atrás dele e o abordou na calçada, segurando o suspeito. 
"Primeiro dei uma gravata nele e depois uma chave de braço. Foi ai que ele soltou a caixa. Tentei levar ele ao chão e, como ele resistia, dei uma joelhada e ele acabou caindo. Gritei por ajuda e fiquei segurando até a chegada da polícia", conta a mulher. 
A vítima ficou com ferimentos leves no braço direito e perna esquerda. Ela começou a gritar por socorro e as pessoas que observaram a situação foram ajudar.
Os populares conseguiram deter Rodrigo, que estava com as quatro pulseiras furtadas na ótica. Uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada pela comerciante.
No momento em que o bandido foi imobilizado, ele ainda ameaçou retornar ao local para intimidar a empresária. O criminoso foi detido e levado pelos guardas municipais até a delegacia.
Inicialmente, ele deu um nome falso, afirmando se chamar Rodrigo Pereira da Silva. Porém, ao checarem no sistema, os policiais descobriram que se tratava de Rodrigo Gomes da Silva. O bandido não quis dar nenhuma declaração ao delegado de plantão e foi autuado por roubo, antes de ser encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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