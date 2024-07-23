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Crime brutal

Emoção no enterro de mulher morta pelo ex em Aracruz: 'Queremos justiça'

Aline Ribeiro da Rosa foi assassinada na calçada de mercearia no último domingo (21); suspeito identificado como Felipe Silva de Almeida teve mandado de prisão expedido
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

23 jul 2024 às 09:36

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 09:36

O enterro de Aline Ribeiro da Rosa, morta a tiros pelo ex-marido em Aracruz, aconteceu na última segunda-feira (22) no Cemitério Jardim da Colina, no mesmo município. Para os familiares e amigos, o pedido era um só: pela prisão de Felipe Silva de Almeida, principal suspeito do crime. "Tirar uma vida de uma menina jovem, mãe de três filhos, com toda saúde pela frente. Nós só queremos justiça", desabafou Simone Cristina, cunhada da vítima, em entrevista à TV Gazeta (veja acima)
O crime que chocou o Norte do Estado aconteceu no domingo, na calçada de uma mercearia no bairro Fátima. Segundo testemunhas, Aline chegou a ligar para a polícia momentos antes, alegando estar sendo ameaçada. Depois de um tempo, Felipe chegou ao local. Ele conversa com a vítima e, de repente, tira a arma da cintura e começa a atirar.
Muitas pessoas estavam bebendo e curtindo o domingo na frente do estabelecimento e tiveram que correr, assustadas. A brutalidade foi tanta que a mulher ficou com 27 perfurações pelo corpo. 
No enterro, a família disse à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, que o relacionamento dos dois era complicado. O casal estava separado há cerca de dois meses. "Nós avisamos ela, faltava ajoelhar para ela largar ele, mas toda vez que ele aprontava, ele pedia desculpa e voltava. Pediu ela para retirar queixa, ela foi lá e retirou", detalhou a cunhada de Aline. 
"Nós falamos com ele para olhar pelo lado dos filhos, para não fazer mal a ela, mas ele era louco, doente. E ele cumpriu o que falou"
Simone Cristina - Cunhada de Aline
Na última segunda-feira (22), a Justiça expediu mandado de prisão contra Felipe pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com recurso que impossibilita a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). 
Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento".
"Aline era uma menina meiga, amiga, muito alegre com a família, com todos, e vai deixar muita saudade"
Simone Cristina - Cunhada de Aline
Aline deixou três filhos, de 1, 4 e 15 anos. Dois deles são de Felipe. Testemunhas ainda revelaram que, em junho, o homem teria ido até a casa dos pais da mulher e atirado contra a residência. Na ocasião, ninguém ficou ferido.
Emoção no enterro de mulher morta pelo ex em Aracruz

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