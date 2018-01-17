Embriagado, universitário é preso após invadir a Ufes para fugir de blitz

Ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Edson Chagas/Arquivo

Um universitário de 21 anos foi preso por dirigir embriagado após desviar de uma blitz da polícia e invadir a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na madrugada desta quarta-feira (17), em Goiabeiras, Vitória.

Além de estar dirigindo embriagado, o carro que o jovem conduzia, que é dele, estava com restrição de furto e roubo. Isso porque, no mês passado, o rapaz registrou um boletim de ocorrência quando esse carro foi furtado, mas não voltou a falar com a polícia após encontrar o veículo.

A Polícia Militar estava fazendo blitz na Avenida Hugo Viola, no trecho que fica embaixo de um viaduto, no bairro Jardim da Penha, quando avistou o carro do universitário.

Segundo os policiais, o jovem dirigia um Ford Fiesta Sedan e, ao vê-los, contornou na contramão da via e seguiu em alta velocidade. Nessa hora, eles só conseguiram identificar que o carro estava sendo conduzido por esse jovem, e que tinha restrição de furto e roubo.

Momentos depois, os PMs foram acionados por vigilantes da Ufes, que informaram que o universitário havia invadido o instituição de carro, em alta velocidade, e passando pelos cones e por cima da calçada para desviar da cancela que fica nas entradas de acesso ao local.

Os vigilantes informaram, ainda, que o carro seguiu até o Centro de Línguas, que fica dentro da Ufes, e que, após parar, dois homens e duas mulheres saíram do veículo e correram em direção a um matagal.

As duas mulheres, que estavam no banco traseiro do Ford Fiesta Sedan, foram liberadas pelo chefe de segurança da Ufes. Já um dos homens, que é amigo do universitário e estava no banco do carona, foi abordado por um vigilante e, o outro, que era o universitário, foi encontrado com a ajuda das câmeras de videomonitoramento da instituição.

A PM foi até o local e identificou que os dois estavam com sinais de embriaguez, encaminhando-os para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. Em depoimento, o universitário contou que o carro dele foi furtado no último dia 24 de dezembro e que, na ocasião, ele registrou um boletim de ocorrência. O veículo foi encontrado horas depois, mas ele não informou isso à polícia.