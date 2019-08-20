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Violência

Em uma semana, 8 assaltos a ônibus em Linhares e Sooretama

Os roubos aconteceram entre os dias 12 e 18 deste mês. Os bandidos entram pela porta de trás do ônibus, rendem os cobradores e levam o dinheiro do caixa

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 08:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 08:38
 
Em apenas sete dias, foram registrados oito assaltos a ônibus municipais de Linhares e Sooretama, na Região Norte do Estado. Os roubos aconteceram entre os últimos dias 12 e 18. Imagens das câmeras internas dos coletivos flagraram as ações dos criminosos, que agem da mesma forma: entram pela porta de trás do veículo, rendem o cobrador e levam o dinheiro do caixa. Os roubos acontecem em segundos.
De acordo com a Viação Joana D’Arc, neste final de semana as linhas assaltadas foram Movelar/Nova Esperança (nos dias 16 e 17) e Sooretama (duas vezes no dia 17 e uma vez no dia 18). Um mesmo bandido agiu em três dos roubos.
Os assaltos frequentes têm assustado motoristas, cobradores de ônibus e passageiros. Em nota, a viação informou que instalou as câmeras de videomonitoramento em todos os ônibus, na tentativa de inibir os roubos. Cada veículo possui até quatro câmeras.
“Em caso de assalto, as imagens são enviadas para a Polícia Civil. Além disso, todos os cobradores e motoristas são orientados a não reagir em caso de assaltos, pois entendemos que a vida dos colaboradores e dos passageiros é o maior bem a ser preservado”, ressaltou a empresa.
RONDAS PREVENTIVAS
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar destacou, em nota, que as viaturas realizam rondas preventivas dia e noite em toda a área atendida pelo 12º Batalhão e também atendem as ocorrências quando são acionadas via 190.
“Equipes realizam diariamente ações voltadas para a segurança dos motoristas, cobradores e passageiros de coletivos. Os trabalhos acontecem em diversos pontos e em horários estratégicos”, informa a nota.
Além disso, a PM explicou frisou que o apoio de toda a população é muito importante e pede a colaboração dos usuários de transporte coletivo e também dos motoristas e cobradores para que denunciem os indivíduos que agem nos ônibus. “As informações podem ser repassadas por meio do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br”, orienta a nota.

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