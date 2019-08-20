Em uma semana, 8 assaltos a ônibus em Linhares e Sooretama





Em apenas sete dias, foram registrados oito assaltos a ônibus municipais de Linhares e Sooretama, na Região Norte do Estado. Os roubos aconteceram entre os últimos dias 12 e 18. Imagens das câmeras internas dos coletivos flagraram as ações dos criminosos, que agem da mesma forma: entram pela porta de trás do veículo, rendem o cobrador e levam o dinheiro do caixa. Os roubos acontecem em segundos.

De acordo com a Viação Joana D’Arc, neste final de semana as linhas assaltadas foram Movelar/Nova Esperança (nos dias 16 e 17) e Sooretama (duas vezes no dia 17 e uma vez no dia 18). Um mesmo bandido agiu em três dos roubos.

assaltos frequentes têm assustado motoristas, cobradores de ônibus e passageiros. Em nota, a viação informou que instalou as câmeras de videomonitoramento em todos os ônibus, na tentativa de inibir os roubos. Cada veículo possui até quatro câmeras. Ostêm assustado motoristas, cobradores de ônibus e passageiros. Em nota, a viação informou que instalou as câmeras de videomonitoramento em todos os ônibus, na tentativa de inibir os roubos.

“Em caso de assalto, as imagens são enviadas para a Polícia Civil. Além disso, todos os cobradores e motoristas são orientados a não reagir em caso de assaltos, pois entendemos que a vida dos colaboradores e dos passageiros é o maior bem a ser preservado”, ressaltou a empresa.

RONDAS PREVENTIVAS

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar destacou, em nota, que as viaturas realizam rondas preventivas dia e noite em toda a área atendida pelo 12º Batalhão e também atendem as ocorrências quando são acionadas via 190.

“Equipes realizam diariamente ações voltadas para a segurança dos motoristas, cobradores e passageiros de coletivos. Os trabalhos acontecem em diversos pontos e em horários estratégicos”, informa a nota.