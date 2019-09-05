Home
Polícia
Em uma hora, polícia recupera bicicleta roubada do filho de Casagrande

O veículo foi furtado em frente ao prédio da Federação das Indústrias (Findes), em Vitória

Gazeta Online

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 21:04

 - Atualizado há 6 anos

Victor Casagrande havia deixado a bicicleta na Reta da Penha, em frente ao prédio da Findes, onde foi acompanhar o lançamento do FindesLab Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

A bicicleta elétrica do filho do governador do Espírito Santo Renato Casagrande, que havia sido furtada nesta quinta-feira (5), foi recuperada pela polícia. O veículo foi localizado por equipes da Divisão Patrimonial da Polícia Civil (DEIC) após uma hora de buscas pelos bairros da Capital.

Publicado em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, o furto aconteceu nesta manhã em frente ao prédio da Federação das Indústrias (Findes), em Vitória, enquanto Victor Casagrande participava do evento de inauguração do FindesLab

O filho do governador não quis informar o preço da bicicleta. Na internet, há versões que partem de R$ 3 mil e vão até R$ 12 mil.

> Filho do governador Renato Casagrande tem bicicleta roubada em Vitória

