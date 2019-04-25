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Operação PC 27

Em operação nacional, polícia prende 59 pessoas no Espírito Santo

Entre os detidos, sete eram menores, seis são acusados de homicídios, um por feminicídio, outro por latrocínio, cinco por roubo, dois por estupro, dois por desobedecerem Medidas Protetivas, 10 por violência doméstica e familiar e seis por outros tipos de crimes.

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 21:35

Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

24 abr 2019 às 21:35
Crédito: Polícia Civil/ Divulgação
A Polícia Civil prendeu 59 pessoas na operação nacional PC 27, que tem o objetivo de retirar de circulação foragidos da Justiça que cometeram crimes graves, como homicídios estupros, latrocínios, participação em crimes organizados, entre outros. Ao todo, mais de 270 policiais civis capixabas participaram da ação do Espírito Santo. 
De acordo com o chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda, em todo país foram 610 presos, 7.653 policiais civis e 2.447 viaturas. Entre os 610 detidos, 583 eram adultos. 
Só no Espírito Santo, foram 45 mandados de busca a apreensão cumpridos, resultando em 59 prisões, sendo 12 presos em flagrante. No Estado foram utilizados 297 policiais e 91 viaturas. Entre os detidos, sete eram menores, seis são acusados de homicídios, um por feminicídio, outro por latrocínio, cinco por roubo, dois por estupro, dois por desobedecerem Medidas Protetivas, 10 por violência doméstica e familiar e seis por outros tipos de crimes.
Em operação nacional, polícia prende 59 pessoas no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Civil
"É uma operação nacional, coordenada pelo Conselho Nacional do Chefe de Polícia, sendo desenvolvida ao mesmo tempo em todo país, cumprindo mandados de busca apreensão e de prisão. Tivemos prisões importantes de homicidas e estupradores, por exemplo. Prisões que impactam na redução da criminalidade e trazendo a sensação de mais segurança", disse Arruda.
DEBAIXO DA CAMA
Entre os detidos, um chamou a atenção da PC. Um homicida que tentou escapar da prisão, se escondendo debaixo da cama. Mas não adiantou a tentativa e ele acabou capturado.  
A Polícia Civil não informou quantos mandados de prisão foram expedidos e cumpridos no Espírito Santo.
Em operação nacional, polícia prende 59 pessoas no Espírito Santo. Crédito: Polícia Civil / Divulgação
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