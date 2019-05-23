Um adolescente de 16 anos foi apreendido oito vezes em menos de um ano por furtar carros. A última vez aconteceu durante a noite desta quarta-feira (22), no bairro Carapina II, na Serra. De acordo com informações da polícia, o rapaz é especialista em furto de veículos e confessou a ação, com a justificativa de pegar os carros para passear com garotas.
Segundo o delegado da Delegacia Regional da Serra, o jovem furtou um carro e a Polícia Militar o encontrou bairro Carapina II, junto de outros três menores de idade, perto do veículo. Durante abordagem, o adolescente confessou que havia furtado o carro e ele, junto com os outros três, foram apreendidos.
Em menos de um ano, menor é apreendido oito vezes por furto de carro
"PASSEIO COM GAROTAS"
O rapaz contou em depoimento que furta os veículos para passear com garotas e depois os abandona em algum lugar e vai em busca de outro. O delegado afirma que o jovem é especialista em furtos, tem uma chave especial para cometer o crime e faz ligação direta. Por não ser violento nas ações, nem utilizar armas, o adolescente acaba sendo reintegrado à família.
Os quatro menores de idade passaram a noite na delegacia e, na manhã desta quinta-feira (23), aguardavam os familiares para poderem voltar para casa. Ainda segundo o delegado, assim que apreendidos, eles ficam à disposição da Justiça e o juiz da Vara da Infância e Juventude é quem decide o destino dos jovens.
Com informações de Fábio Linhares