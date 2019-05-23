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Passeio com garotas

Em menos de um ano, menor é apreendido oito vezes por furto de carro

De acordo com informações da polícia, o adolescente confessou os furtos com a justificativa de pegar os carros para passear com garotas

Publicado em 

23 mai 2019 às 13:09

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 13:09

3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Crédito: Google
Um adolescente de 16 anos foi apreendido oito vezes em menos de um ano por furtar carros. A última vez aconteceu durante a noite desta quarta-feira (22), no bairro Carapina II, na Serra. De acordo com informações da polícia, o rapaz é especialista em furto de veículos e confessou a ação, com a justificativa de pegar os carros para passear com garotas.
Segundo o delegado da Delegacia Regional da Serra, o jovem furtou um carro e a Polícia Militar o encontrou bairro Carapina II, junto de outros três menores de idade, perto do veículo. Durante abordagem, o adolescente confessou que havia furtado o carro e ele, junto com os outros três, foram apreendidos.
Em menos de um ano, menor é apreendido oito vezes por furto de carro
"PASSEIO COM GAROTAS"
O rapaz contou em depoimento que furta os veículos para passear com garotas e depois os abandona em algum lugar e vai em busca de outro. O delegado afirma que o jovem é especialista em furtos, tem uma chave especial para cometer o crime e faz ligação direta. Por não ser violento nas ações, nem utilizar armas, o adolescente acaba sendo reintegrado à família.
Os quatro menores de idade passaram a noite na delegacia e, na manhã desta quinta-feira (23), aguardavam os familiares para poderem voltar para casa. Ainda segundo o delegado, assim que apreendidos, eles ficam à disposição da Justiça e o juiz da Vara da Infância e Juventude é quem decide o destino dos jovens.
 
Com informações de Fábio Linhares

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