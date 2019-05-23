Segundo o delegado da Delegacia Regional da Serra, o jovem furtou um carro e ao encontrou bairro Carapina II, junto de outros três menores de idade, perto do veículo. Durante abordagem, o adolescente confessou que havia furtado o carro e ele, junto com os outros três, foram apreendidos.

Em menos de um ano, menor é apreendido oito vezes por furto de carro

O rapaz contou em depoimento que furta os veículos para passear com garotas e depois os abandona em algum lugar e vai em busca de outro. O delegado afirma que o jovem é especialista em furtos, tem uma chave especial para cometer o crime e faz ligação direta. Por não ser violento nas ações, nem utilizar armas, o adolescente acaba sendo reintegrado à família.