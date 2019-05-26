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Violência

Em menos de 30 minutos, polícia registra dois homicídios na Serra

Nenhum suspeito ainda foi detido pela polícia

Publicado em 

25 mai 2019 às 22:20

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 22:20

Em cerca de 30 minutos a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para registrar dois crimes que ocorreram na Serra. O primeiro, às 13h40, foi um encontro de cadáver em um matagal próximo a uma praia na região de Marbella, em Nova Almeida, Serra. A vítima não foi identificada e tinha um perfuração de tiro na testa.
A polícia foi acionada por um catador de materiais recicláveis. Com a vítima não havia documentos ou objetos que pudessem ajudar na identificação. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Já o segundo homicídio foi registrado às 14h. A polícia foi até Parque Residencial de Tubarão, onde um homem foi assassinado com um tiro no peito. Rodrigo Barboza do Amor, 34 anos, foi morto na porta de um bar na avenida Roma. A polícia não soube informar a motivação do crime. Até a noite deste sábado (25) nenhum suspeito dos crimes foi detido.

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