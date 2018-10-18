Em menos de 12 horas, seis crimes contra o comércio na Grande Vitória

Concessionária foi alvo de vandalismo em Vitória Crédito: André Falcão

Em menos de 12 horas, seis crimes contra o comércio da Grande Vitória foram registrados. Todos aconteceram entre a noite desta quarta-feira (17) e a madrugada desta quinta-feira (18), dois casos em Cariacica e outros quatro na Capital.

O primeiro foi registrado na noite desta quarta, quando gerente, a família dele e funcionários foram feitos reféns em um assalto em uma loja de eletrodomésticos de Cariacica. Também em Cariacica, de madrugada, uma mercearia no bairro Aparecida teve bens levados após arrombamentos.

Já na Capital, criminosos quebraram a vidraça de três lojas na Avenida Vitória , mas não levaram nada. No Centro, uma loja de eletrodomésticos foi arrombada e uma pessoa foi presa.

O OUTRO LADO

Sobre os casos recentes de crimes contra comércio, o comandante de Polícia Ostensiva Metropolitana da Polícia Militar, coronel Souza Reis, afirmou que - apesar de várias ocorrências seguidas - há uma redução de 43% no número de arrombamentos nos últimos três meses, em relação ao mesmo período do ano passado.

São crimes específicos de varejo. Se você for dar foco a qualquer tipo de crime, todos os dias vamos encontrar um ou outro delito. Mas em números globais estamos com reduções nos últimos três meses. Coronel Souza Reis

O coronel destacou, inclusive, ações que estão acontecendo nos últimos meses, como um grupo que foi criado pela Sesp para investigar casos semelhantes. Ele destacou que é necessário mudanças na legislação, como o fortalecimento de penas para esses crimes, para que criminosos não continuem soltos.