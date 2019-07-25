Violência

Em menos de 12 horas, Pinheiros registra dois homicídios e uma tentativa

Três jovens foram baleados em bairros e horários diferentes. Polícia Civil investiga os crimes

Publicado em 25 de julho de 2019 às 13:45 - Atualizado há 6 anos

Vitor Campos da Silva, de 18 anos, morreu após ser baleado no bairro Pinheirinho Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um dia bastante violento deixou aterrorizados os moradores da pacata cidade de Pinheiros, região Norte do Estado. Em menos de 12 horas, três jovens foram baleados. Dois morreram e apenas um sobreviveu. Os crimes aconteceram nesta quarta-feira (24), em bairros e horários diferentes.

O primeiro homicídio aconteceu às 9h30, no bairro Galileia. Lucas Menezes Matos, de 29 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, ele foi socorrido e levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Às 20 horas, Vitor Campos da Silva, de 18 anos, foi baleado no bairro Pinheirinho. A PM informou que ele foi atingido na região do peito esquerdo (coração), na nuca e no ombro esquerdo. A vítima foi levada ao hospital local, mas morreu pouco depois. No local do crime, os policiais apreenderam alguns objetos de Vitor, como boné, chaves e celular.

Já no bairro Jardim Planalto, um jovem de 19 anos foi atingido por disparos de arma de fogo, por volta das 20h30, quando saía da casa onde mora. Ferido, ele foi socorrido e sobreviveu ao atentado.

INVESTIGAÇÕES

De acordo com a Polícia Militar, ainda não há informações sobre as autorias e as motivações dos crimes. Em todos os casos os militares realizaram buscas pelos bairros, mas os suspeitos não foram localizados.

Em nota, a Polícia Civil disse que os três casos são investigados pela Delegacia de Polícia de Pinheiros e que, até o momento, não há indícios de que haja alguma relação entre os crimes. Os corpos de Vitor e Lucas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem identificados e passarem por exames cadavéricos.

“Até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos”, finaliza a nota.

