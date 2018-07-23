Em enterro, advogados pedem investigação de crime contra colega no ES

assassinado a tiros em Jardim Marilândia, em Vila Velha, foi marcado pelas homenagens dos colegas de trabalho. Com faixas pedindo a investigação do crime, advogados que atuaram com Emerson deixaram suas gravatas sobre o caixão da vítima no momento do sepultamento. O enterro do advogado criminalista Emerson Vieira,, em Vila Velha, foi marcado pelas homenagens dos colegas de trabalho. Com faixas pedindo a investigação do crime, advogados que atuaram com Emerson deixaram suas gravatas sobre o caixão da vítima no momento do sepultamento.

O presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Homero Mafra, também foi ao enterro, que ocorreu no Parque da Paz, em Ponta da Fruta. Ele contou que era amigo de Emerson e que ficou muito abalado quando soube da notícia de sua morte. Homero disse que fará uma reunião nesta segunda-feira (23) com o Secretário de Segurança Pública, o coronel Nylton Rodrigues, para pedir uma rápida elucidação do crime.

"A advocacia foi atingida hoje, mas quem conviveu com o Emerson e sabe do trabalho dos advogados, sabe que não temos medo de bandidagem nenhuma. Vamos cobrar a apuração deste crime. A morte dele não pode cair no esquecimento e nem ficar impune", discursou Mafra.

Familiares da vítima, ainda muito abalados, foram consolados pelos amigos do advogado assassinado. A esposa de Emerson, Ilza Lopes Vieira, de 42 anos, disse que "Emerson era uma pessoa muito especial" e que "vai pedir Justiça para solucionar o crime". O irmão da vítima, Alisson Vieira, de 39 anos, também lembrou de Emerson com carinho.

"Ele foi como um pai para mim, foi mais do que um irmão, mais que um amigo. Espero que Deus faça a Justiça dele", contou.

RELEMBRE O CASO

Advogado criminalista Emerson Vieira foi morto em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram

O advogado criminalista Emerson Vieira, 42 anos, foi morto a tiros no bairro onde mora, em Jardim Marilândia, Vila Velha, na tarde deste sábado (21). Ele teve seis perfurações no corpo.

As informações iniciais são de que o advogado estava com as duas filhas, uma de 8 e outra de 12 anos, e uma sobrinha, procurando palha de coco para decorar o aniversário de uma das filhas dele.

Os vizinhos informaram que minutos antes de ser morto, ele foi abordado por duas pessoas. Em um primeiro momento, testemunhas contaram que parecia um assalto. Os criminosos levaram a arma do advogado e um cordão que ele estava usando. Em seguida, a dupla ainda efetuou vários disparos contra a vítima.

A Polícia Militar informou ainda que o corpo do advogado teve seis perfurações: um no peito, um nas costas, um no abdômen e três no rosto. Depois da ação dos criminosos, um Corolla prata teria dado fuga para eles.

Emerson nasceu e foi criado no bairro canela-verde, e era muito conhecido por lá. Os vizinhos estão muito abalados. Equipes da Polícia Civil e Militar estão no local, além do presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, Homero Mafra.

Mafra disse ter acionado o secretário estadual da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, pedindo providências severas aos criminosos. Amigos de profissão do advogado relataram que ele não havia feito nenhum tipo de reclamação referente a ameaças.

O corpo do advogado será velado na casa em que ele morava e o enterro acontece neste domingo (22), às 1630, no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha.

Advogado criminalista Emerson Vieira foi morto em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest