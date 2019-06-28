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Tráfico

Em dois dias, PM apreende 200 pedras de crack no mesmo local em Cachoeiro

As apreensões aconteceram na quadra de esportes do bairro Amaral

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 13:12

Publicado em 

28 jun 2019 às 13:12
Em dois dias, PM apreende 200 pedras de crack no mesmo local em Cachoeiro Crédito: Divulgação Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu na última quarta-feira (26) e nesta quinta-feira (27), no mesmo local, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, 202 pedras de crack. As apreensões aconteceram na quadra de esportes do bairro.
Na quarta, o homem tentou fugir, mas entrou no banheiro da quadra e foi abordado. Com ele foram encontrados 112 pedras de crack, um cordão de prata e R$ 28,00. Na quinta-feira, por volta das 22h50, um outro homem estava em frente a quadra, e na abordagem, os militares encontraram 90 pedras de crack, uma bucha de maconha e R$ 90,00.
Em dois dias, PM apreende 200 pedras de crack no mesmo local em Cachoeiro Crédito: Divulgação Polícia Militar
Além deles, outros indivíduos foram detidos em outros bairros, também com suspeita de envolvimentos com o tráfico de drogas em Cachoeiro, e todos foram encaminhados a Delegacia de Polícia.

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