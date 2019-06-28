Em dois dias, PM apreende 200 pedras de crack no mesmo local em Cachoeiro

apreendeu na última quarta-feira (26) e nesta quinta-feira (27), no mesmo local, no bairro Amaral, em, no Sul do Estado, 202 pedras de crack. As apreensões aconteceram na quadra de esportes do bairro.

Na quarta, o homem tentou fugir, mas entrou no banheiro da quadra e foi abordado. Com ele foram encontrados 112 pedras de crack, um cordão de prata e R$ 28,00. Na quinta-feira, por volta das 22h50, um outro homem estava em frente a quadra, e na abordagem, os militares encontraram 90 pedras de crack, uma bucha de maconha e R$ 90,00.