Em dois dias, PM apreende 200 pedras de crack no mesmo local em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu na última quarta-feira (26) e nesta quinta-feira (27), no mesmo local, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, 202 pedras de crack. As apreensões aconteceram na quadra de esportes do bairro.
Na quarta, o homem tentou fugir, mas entrou no banheiro da quadra e foi abordado. Com ele foram encontrados 112 pedras de crack, um cordão de prata e R$ 28,00. Na quinta-feira, por volta das 22h50, um outro homem estava em frente a quadra, e na abordagem, os militares encontraram 90 pedras de crack, uma bucha de maconha e R$ 90,00.
Além deles, outros indivíduos foram detidos em outros bairros, também com suspeita de envolvimentos com o tráfico de drogas em Cachoeiro, e todos foram encaminhados a Delegacia de Polícia.