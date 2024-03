Em dois dias, adolescente é apreendido duas vezes em Vila Velha

O jovem possui várias passagens pela polícia por atos análogos aos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo

Em dois dias, entre a sexta-feira (15) e o sábado (16), um adolescente, de 17 anos, foi apreendido duas vezes no município de Vila Velha. Na primeira apreensão, ele estava com celulares roubados, foi conduzido à delegacia e liberado. Já na segunda, o menor de idade foi apreendido com drogas. O nome e imagem do adolescente não foram divulgados por ser menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).