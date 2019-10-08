Home
>
Polícia
>
Em 30 segundos, bandidos fazem arrastão em pontos de ônibus de Cariacica

Em 30 segundos, bandidos fazem arrastão em pontos de ônibus de Cariacica

Os moradores do bairro relataram que crimes têm sido cada vez mais frequentes e , por isso, evitam até andar com celular

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 14:53

 - Atualizado há 6 anos

Em uma ação de somente 30 segundos, bandidos fizeram um arrastão em pontos de ônibus no bairro Bandeirante, em Cariacica, nesta segunda-feira (7). Os moradores do bairro relataram que crimes têm sido cada vez mais frequentes e , por isso, evitam até andar com celular.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Investigações começaram após delegado de Venda Nova do Imigrante desconfiar de mensagem enviada pela suspeita para obter dinheiro via rede sociais

Filha é denunciada por fraude em pedidos de doação para idosa no ES

Uma moradora que prefere não se identificar contou à TV Gazeta que pega ônibus no mesmo ponto onde houve o arrastão, mas, por conta do perigo frequente, prefere ficar dentro de casa esperando o coletivo, já que consegue ver se ele está chegando. Além dessa moradora, outros relatam que também evitam ficar em pontos de ônibus pelo bairro.

Leia mais

Assaltante rouba carro de lava jato em Cariacica, é baleado e morre

Pai de menina achada morta no ES é preso por extorquir R$ 300 mil de amigo

Bandidos invadem casa e matam morador enquanto ele dormia em Cariacica

 Neste arrastão, um veículo preto se aproxima do ponto de ônibus, quando descem dois bandidos e levam todos os pertences das pessoas que esperavam o coletivo. Tudo em menos de 30 segundos.

De acordo com o Tenente Sanderley,  as imagens foram encaminhadas para a Delegacia Patrimonial para que os indivíduos fossem identificados.

"Reiteramos a importância da participação da comunidade sobretudo também realizar o registro desses crimes, em muitos momentos as ações e o policiamento ele é distribuído numa determinada região a partir da analise qualitativa que é realizada em relação ao registro de crimes numa determinada região", disse o Tenente Sanderley

Ainda de acordo com o tenente, não é possível que a Polícia Militar evite todos os crimes. E caso o cidadão verifique um veículo que não é comum naquela região e naquele horário, que faça o contato com a PM, se possível com informações da placa e cor do carro, para que a polícia realize a abordagem.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais