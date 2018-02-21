Em 2012, tiroteio e morte na mesma agência explodida em Vila Velha

Homens explodiram caixa do Banco do Brasil, na Avenida Santa Leopoldina, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (21). Mesma agência foi alvo de bandidos em 2012 Crédito: Bernardo Coutinho

À época, de acordo com informações da repórter Letícia Gonçalves, da Rádio CBN Vitória, um policial civil usava os serviços bancários no local enquanto um colega o aguardava do lado de fora em uma viatura descaracterizada. O policial que estava na viatura foi rendido por um dos bandidos e levado para dentro da agência.

Tiroteio dentro de agência, do Banco do Brasil, lotada acaba com um morto, na avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Arte/Genildo - Jornal A gazeta

Lá, ele fez um sinal para o colega. O outro policial então reagiu e houve troca de tiros. Um dos assaltantes atingidos pelos disparos morreu dentro do banco. Outros dois conseguiram fugir, mesmo baleados, e seguiram até o bairro Gaivotas, vizinho a Coqueiral.

PERSEGUIÇÃO

A polícia iniciou uma perseguição na região. Os dois homens abordaram uma família e roubaram o carro em que as vítimas estavam. A técnica em enfermagem Adriana Camargo, 41 anos, viu o momento em que os bandidos roubaram o carro na tentativa de fuga.

Colocaram um revólver na cabeça do rapaz e mandaram a família dele toda sair do carro. Eles saíram e ele ficou desesperado. O pessoal do prédio em frente deu o telefone para ele ligar para a polícia, ele ligou e logo a polícia chegou. A gente sinalizou para a polícia para onde eles tinham ido, eles foram atrás e voltaram avisando que tinham recuperado o carro dele.

Na ocasião, Adriana relatou ainda que o momento foi de muita tensão e que um dos bandidos estava ferido no braço e sangrava muito. Após serem presos, os assaltantes receberam atendimento médico.

MOVIMENTAÇÃO

Após o crime, a movimentação de policiais, civis e militares, foi intensa dentro da agência. A perícia foi realizada no banco e também em ruas adjacentes, por onde os bandidos passaram na tentativa de fuga. Curiosos se aglomeraram para ver o trabalho da polícia. Parte da avenida, em frente ao banco foi isolada.

Com informações de Elton Lyrio

EXPLOSÃO NESTA QUARTA-FEIRA (21)

Bandidos explodiram uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Por volta de 3h30 desta quarta-feira (21), cinco criminosos fortemente armados e encapuzados renderam clientes de um bar que fica ao lado da agência.

Homens explodiram caixa do Banco do Brasil, na avenida Santa Leopoldina, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (21) Crédito: Bernardo Coutinho

Eles mandaram todos ficar de joelhos e ordenaram que os homens tirassem as camisas para verificar se não havia alguém armado entre os frequentadores do estabelecimento.

No momentos em que os clientes eram feitos reféns, duas explosões aconteceram na agência. Quem estava no local viu os bandidos saindo do banco com caixas cinzas, que foram colocadas no porta-malas de um Gol prata.

Os criminosos entraram no Gol e fugiram. Um veículo com as mesmas características foi encontrado pela Polícia Militar na estrada do Dique do Rio Jucu, também em Vila Velha. A placa do veículo estava adulterada.

O esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar está na agência. O Corpo de Bombeiros também está no local para fazer avaliação do prédio. Investigadores da Delegacia Patrimonial e peritos da Polícia Civil fazem os primeiros levantamentos para colher provas no banco.

O quarteirão onde a agência está localizada foi cercado e a Avenida Santa Leopoldina está interditada a partir da escola Agenor Roriz.