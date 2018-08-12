Em 14 horas, três carros são roubados em Vila Velha

Motorista vítima de assalto em Vila Velha; carro foi roubado Crédito: Marcelo Prest | GZ

Três motoristas tiveram os veículos roubados entre a noite de sábado (11) e a manhã deste domingo (12), em bairros de Vila Velha . As ocorrências foram registradas na 2ª Delegacia Regional, em um intervalo de 14 horas.

A primeira ocorrência registrada foi no bairro Jardim Colorado, por volta das 18 horas. Um vendedor de 34 anos, chegava em casa, na Rua Violeta, quando foi rendido por um bandido armado.A vítima contou que estacionou o veículo, um Citroen Aircross prata, na frente de casa. Enquanto preparava-se para fechar o portão, foi surpreendido pelo criminoso.

Eu abri o portão e entrei. No que fiz o movimento para fechar o portão, ele já colocou o braço e anunciou o assalto. Mandou entregar a chave do carro e não reagir. Travei na hora Vendedor que teve o carro roubado na frente de casa, em Vila Velha

O vendedor conta que, assim que o bandido fugiu, levando o carro dele, testemunhas informaram que o criminoso estava acompanhado de um comparsa. "Na hora que vi a arma apontada para mim, fiquei sem reação. Pensei em várias coisas ao mesmo tempo, até em reagir. Mas, depois vi que ele poderia voltar e fazer alguma coisa comigo, ainda mais que estava com um comparsa".

O vendedor esteve neste domingo (12) na delegacia para registrar o assalto e diz ter esperança de recuperar o veículo. Fiquei em choque, não consegui dormir. Só hoje (domingo) pude vir à delegacia para registrar. A cabeça da gente dá uma volta. Só quero esquecer isso e recuperar meu carro, espera.

Já na manhã deste domingo (12), por volta das 8 horas, um pastor teve o carro levado por dois bandidos armados, no bairro Jardim Asteca. Ele chegava à igreja com a família, quando foram rendidos. O carro dele, um Nissan prata, foi levado pelos assaltantes e recuperado logo depois, por conta do sistema "Corta- corrente", uma alternativa anti-furto.

Quinze minutos depois, os mesmos bandidos, de acordo com a Polícia Militar, roubaram um outro homem, no bairro Vila Nova. Desta vez, o carro levado foi um Honda Fit cinza, que ainda não foi localizado. os casos vão ser investigados pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).