Eletricista é morto em assalto dentro de casa na Serra

Luiz Carlos Devens, de 49 anos, foi assassinado dentro de casa em Feu Rosa Crédito: Mayra Bandeira/Reprodução

O assassinato do eletricista Luiz Carlos Devens, 49 anos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (10), chocou os moradores do bairro Parque Residencial Nova Almeida, na Serra . A vítima foi morta no quintal de casa, durante um assalto. Assustados com o que aconteceu, muitos vizinhos contaram que só ficaram sabendo do crime pela manhã e não sabem dizer o que aconteceu.

Luiz Carlos era bastante querido no bairro e foi descrito pelos vizinhos como uma pessoa tranquila e prestativa. Ele trabalhava no setor de manutenção industrial em uma industria de mineração, porém estava de férias neste mês.

O eletricista morreu após ser atingido na cabeça por um único tiro. De acordo com informações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Luiz estava em um bar nas proximidades de casa, jogando baralho com um grupo de amigos, quando a esposa foi buscá-lo para fazerem um churrasco em casa.

Por volta das 1h30 da madrugada, quando as vítimas entravam na garagem de casa, foi surpreendido por um bandido armado, que exigiu joias e dinheiro das vítimas. A polícia não informou ao certo como foi a dinâmica do crime, mas o que se sabe é que a esposa de Luiz conseguiu correr e se trancar no banheiro da residência com as duas filhas do casal.

Luiz ficou do lado de fora com bandido e, neste momento, teria sido baleado. A polícia investiga se o eletricista reagiu ao assalto. O assassino ainda teria fugido levando três celulares e uma quantia em dinheiro da vítima. Segundo a Polícia Civil, o suspeito ainda exigia do casal acesso a um suposto cofre que a família teria na residência.

Surpresa

Moradores da Rua Baixo Guandu, onde o crime aconteceu, ficaram surpresos com a morte de Luiz. Muitos disseram não ter escutado barulho de tiro e nem qualquer discussão. “Aqui é muito tranquilo, nunca vimos nada desse tipo acontecer aqui na rua. Foi em um horário em que, normalmente, estou acordado, mas não vi nem ouvi nada suspeito”, contou o coordenador de materiais Ronald Tovar, 56 anos.

Os vizinhos contaram ainda que a casa da vítima possui uma cerca de proteção, instalada há pouco tempo. Segundo eles, Luiz havia trocado de carro recentemente e resolveu reforçar a segurança da residência.

Um outro vizinho da vítima contou que Luiz estava se preparando para a aposentadoria. “Ele deu entrada no pedido da aposentadoria. Estava na expectativa dela sair. Trabalhamos juntos por muitos anos, era uma pessoa excelente. Da melhor qualidade”, ressaltou o aposentado José Neto Neves.