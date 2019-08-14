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Parque de Laranjeiras

Dupla tenta roubar moto, mas é imobilizada por moradores na Serra

O próprio dono da moto, um garçom, com o apoio de um segurança, impediu que a motocicleta fosse levada pelos homens

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 09:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 09:34
A dupla tentou levar a moto, porém acabou surpreendida pela ação do garçom, proprietário da motocicleta, que ajudado por um segurança, conseguiu imobilizá-los Crédito: Internauta
O dono de uma moto passou por apuros, mas conseguiu evitar que a moto dele fosse roubada na manhã desta quarta-feira (14), em Parque de Laranjeiras, na Serra.
De acordo com populares que presenciaram a cena, dois homens tentavam levar a motocicleta de um garçom de restaurante da região, mas ele notou a tentativa de assalto e, junto com um segurança, conseguiu imobilizar os infratores, que foram obrigados a ficar deitados na calçada.
Em nota, a assessoria da Polícia Militar confirmou a ocorrência e informou que um homem que estava dentro de um estabelecimento comercial avistou dois indivíduos tentando furtar a moto dele, que estava estacionada na rua e, ao notar a ação, partiu em direção da dupla e com o o auxílio de um segurança, conteve os homens.
> Criminosos tentam assaltar viatura da PM em Pinheiros
Ainda de acordo com a Polícia Militar, os homens ficaram na rua até a chegada de uma viatura. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Jacaraípe, na mesma cidade.

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