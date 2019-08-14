Dupla tenta roubar moto, mas é imobilizada por moradores na Serra

O dono de uma moto passou por apuros, mas conseguiu evitar que a moto dele fosse roubada na manhã desta quarta-feira (14), em Parque de Laranjeiras, na Serra.
De acordo com populares que presenciaram a cena, dois homens tentavam levar a motocicleta de um garçom de restaurante da região, mas ele notou a tentativa de assalto e, junto com um segurança, conseguiu imobilizar os infratores, que foram obrigados a ficar deitados na calçada.
Em nota, a assessoria da Polícia Militar confirmou a ocorrência e informou que um homem que estava dentro de um estabelecimento comercial avistou dois indivíduos tentando furtar a moto dele, que estava estacionada na rua e, ao notar a ação, partiu em direção da dupla e com o o auxílio de um segurança, conteve os homens.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, os homens ficaram na rua até a chegada de uma viatura. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Jacaraípe, na mesma cidade.