Dupla tenta roubar moto, mas é imobilizada por moradores na Serra

A dupla tentou levar a moto, porém acabou surpreendida pela ação do garçom, proprietário da motocicleta, que ajudado por um segurança, conseguiu imobilizá-los

De acordo com populares que presenciaram a cena, dois homens tentavam levar a motocicleta de um garçom de restaurante da região, mas ele notou a tentativa de assalto e, junto com um segurança, conseguiu imobilizar os infratores, que foram obrigados a ficar deitados na calçada.