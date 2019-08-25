Dupla suspeita de tráfico é presa com a ajuda de moradores em Cariacica

Dois homens foram presos pela Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Cariacica. Eles são acusados de atuar no tráfico de drogas na região. Um terceiro suspeito fugiu. Um policial militar de folga e moradores ajudaram na prisão de dois jovens na noite deste sábado (24), no bairro Santana, em. Eles são acusados de atuar no tráfico de drogas na região. Um terceiro suspeito fugiu.

De acordo com militares que atenderam à ocorrência, vizinhos denunciaram a prática do tráfico de drogas nas proximidades do campo do Granito. Quando chegaram ao local, os policiais viram a movimentação de três suspeitos, um deles estava armado e com uma sacola onde, segundo os militares, os entorpecentes eram armazenados.

Ao perceber a presença dos policiais, o trio fugiu por terrenos da região e tentou invadir a casa de um tenente da PM que estava de folga. O militar relatou em depoimento que ouviu os seus cachorros latirem e foi ver o que estava acontecendo no quintal. Neste momento, ele se deparou com os homens tentando pular o muro de sua residência.

O tenente deu ordem para que os rapazes parassem, mas foi desobedecido. Como um deles estava armado, o tenente disparou duas vezes sem atingir ninguém.

O homem que estava com as drogas e a arma conseguiu fugir, já os outros dois foram contidos por moradores até a chegada da PM. Com os detidos, a polícia encontrou dois pinos de cocaína e R$ 320.

Em depoimento, eles afirmaram que não participavam do tráfico de drogas e que eram apenas usuários. Ainda de acordo com os próprios suspeitos, eles fugiram ao ver a polícia pois um deles tinha mandado de prisão em aberto por roubo.