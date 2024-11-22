Dupla suspeita de envolvimento em morte de mulher em Linhares é presa

Durante o interrogatório, Marcos - também conhecido como Canavieiras - negou ter sido um dos responsáveis pelo assassinato de Edimara. No entanto, de acordo com a PC, as investigações apontam o envolvimento dele. A corporação informou que o indivíduo era procurado há algum tempo e há provas da autoria de outros dois homicídios no município, todos neste ano. Canavieiras era alvo de três mandados de prisão, pela prática de outros crimes: um por homicídio e outros por tráfico de drogas.

Já o menor de idade confessou para a polícia a autoria da morte da mulher. Segundo a PC, ele também fez publicações em redes sociais sobre atritos com outros adolescentes do bairro Aviso, situação que causou mortes na região. Ele era alvo de mandado de busca e apreensão.

Como foram detidos

Presos durante a operação, da esquerda para a direita: Marcos da Conceição, Jean Ferreira, Tiago Andrade e Jhonata de Jesus Crédito: Divulgação/PCES

A dupla foi encontrada em um esconderijo, com outros três criminosos. Os policiais civis chegaram ao local ainda antes do amanhecer e encontraram um deles atuando como vigia, dormindo em um carro abandonado. Ele foi imobilizado para não informar aos demais comparsas sobre a presença da corporação.

Os outros presos:

Jean Ferreira Virgem , de 23 anos, que tinha mandado de prisão em aberto por um homicídio cometido em Pedro Canário.

, de 23 anos, que tinha mandado de prisão em aberto por um homicídio cometido em Pedro Canário. Tiago Andrade de Souza, de 29 anos, e Jhonata de Jesus Bandeira, de 19. Ambos autuados em flagrante, por posse ilegal de arma e associação criminosa.