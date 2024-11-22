Dupla suspeita de envolvimento em morte de mulher em Linhares é presa

Dois suspeitos da morte de Edimara dos Santos Assis de Oliveira, de 36 anos, ocorrida no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, em outubro deste ano, foram detidos durante uma operação da Polícia Civil na madrugada desta sexta-feira (22) na região entre Pontal do Ipiranga, em Linhares, e Urussuquara, em São Mateus. Um deles é Marcos da Conceição Pinheiro, de 26 anos. O outro é um adolescente de 16 anos, que não teve o nome revelado.
Durante o interrogatório, Marcos - também conhecido como Canavieiras - negou ter sido um dos responsáveis pelo assassinato de Edimara. No entanto, de acordo com a PC, as investigações apontam o envolvimento dele. A corporação informou que o indivíduo era procurado há algum tempo e há provas da autoria de outros dois homicídios no município, todos neste ano. Canavieiras era alvo de três mandados de prisão, pela prática de outros crimes: um por homicídio e outros por tráfico de drogas.
Já o menor de idade confessou para a polícia a autoria da morte da mulher. Segundo a PC, ele também fez publicações em redes sociais sobre atritos com outros adolescentes do bairro Aviso, situação que causou mortes na região. Ele era alvo de mandado de busca e apreensão.
Após a morte de Edimara, houve o registro de outros dois homicídios no local, de um menino de 11 anos e do primo dele, de 18, na capela mortuária durante o velório do primeiro.
Como foram detidos
A dupla foi encontrada em um esconderijo, com outros três criminosos. Os policiais civis chegaram ao local ainda antes do amanhecer e encontraram um deles atuando como vigia, dormindo em um carro abandonado. Ele foi imobilizado para não informar aos demais comparsas sobre a presença da corporação.
Os outros presos:
- Jean Ferreira Virgem, de 23 anos, que tinha mandado de prisão em aberto por um homicídio cometido em Pedro Canário.
- Tiago Andrade de Souza, de 29 anos, e Jhonata de Jesus Bandeira, de 19. Ambos autuados em flagrante, por posse ilegal de arma e associação criminosa.
A PC informou que os quatro adultos foram interrogados e depois encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde estão à disposição da Justiça. Já o adolescente aguarda decisão judicial para ser encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) Norte.